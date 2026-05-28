В России сертифицировали наиболее суровую версию популярного «рамника»

Arctic Trucks получила разрешение на выпуск модифицированной версии Tank 300

Если обычный Tank 300 кажется вам слишком «паркетным», производитель предлагает кардинально другой вариант. Брутальный внедорожник получил силовые пороги, интегрированные в кузов, и защитные дефлекторы на окна и капот.

Воздухозаборник-шноркель и полный комплект металлической защиты двигателя, трансмиссии, радиатора и топливного бака – вот что скрывается под капотом и днищем. На крыше установлен экспедиционный багажник, а на колесах – 17-дюймовые диски с реальной внедорожной резиной.

Стандартная версия Tank 300

В списке дополнительного оснащения числятся фаркоп, мощная лебедка, встроенный пневмокомпрессор и кронштейн для запаски, закрепленный на заднем бампере. Базовый же Tank 300 в России на данный момент обойдется минимум в 4 099 000 рублей.

Ранее появилась новость, что удлиненная версия этого внедорожника, скорее всего, до российского рынка не доберется. Такой автомобиль ориентирован на узкую аудиторию фанатов настоящего офф-роуда, а не на массового покупателя.

Интерьер Tank 300

Источник:  Российская газета
