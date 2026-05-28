Названы основные причины масложора современных двигателей

Эксперт Плетнев перечислил пять причин повышенного расхода масла в двигателе

Автомобилисты нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель начинает потреблять смазку гораздо активнее обычного. Причин у этого явления может быть несколько, и все они имеют разную природу. О самых распространённых из них рассказал Сергей Плетнев, занимающий пост директора по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом».

По словам эксперта, лидером антирейтинга является потеря эластичности резиновых деталей мотора. Когда сальники и прокладки перестают выполнять свою функцию, появляются внешние утечки.

« Наиболее распространенной причиной повышенного расхода моторного масла является потеря эластичности и как следствие герметичности резиновых компонентов двигателя. Изношенные сальники и всевозможные уплотнительные прокладки являются причинами внешних течей мотора. Проблема устраняется их заменой », – объяснил Плетнев.

Вторая по популярности причина – износ цилиндро-поршневой группы. Такая проблема характерна для машин с большим пробегом. Со временем геометрия цилиндра меняется, зазор между стенкой и поршневыми кольцами увеличивается – отсюда и утечка смазки. В запущенных случаях это ведёт к коксованию колец и повреждению стенок цилиндра, предупредил специалист.

Неисправность системы вентиляции картерных газов замыкает тройку лидеров. Если этот узел даёт сбой, масло не возвращается обратно в картер, а отправляется во впускной тракт и затем – прямиком в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом.

Четвёртая возможная причина кроется в турбонагнетателе. Иногда отток масла из турбокомпрессора нарушается, и часть смазки проникает в турбину, а оттуда – либо в выхлопную систему, либо во впускной коллектор.

Наконец, пятый пункт – это неподходящее масло. Инженеры для каждого двигателя подбирают определённые допуски и вязкость. Если залить жидкость, не одобренную автопроизводителем, аппетит мотора может заметно возрасти, резюмировал Плетнев.

Ранее «За рулем» сообщал, что стоит знать о доверии к автомаслам российского производства.