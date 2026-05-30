Надежный пикап Toyota снова можно купить в России: называем цены

Toyota Hilux девятого поколения доступны для заказа в РФ: цены от 7 млн рублей

В России стартовали продажи обновленных Toyota Hilux 2026 модельного года. Как выяснилось, предлагают их пока только дилеры из Тюмени и Москвы, а цены кусаются: минимальная планка – 6 990 000 рублей, а самый дорогой вариант тянет уже на 7,5 миллиона.

Toyota Hilux 2026

Под капотом у всех машин без сюрпризов – безальтернативный турбодизель 1GD-FTV объемом 2,8 литра. Зато трансмиссию можно выбрать: кто-то предпочтет классическую механику, а кто-то – автомат.

Интерьер Toyota Hilux 2026

Внешность нового поколения сильно отличается от предшественника. В глаза сразу бросается решетка радиатора с сотовой структурой и агрессивный, чуть прищуренный взгляд головной оптики. Пикап реально выглядит злее.

Внутри, правда, спартанский минимализм, но без современных удобств не оставили. В базе уже есть электронный «ручник», электроусилитель руля, полный электропакет, магнитола с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обогревы, климат-контроль и круиз.

Ранее «За рулем» сообщал, что обновленный УАЗ Патриот показали на фото.