Новый рамный внедорожник прошел сертификацию в России

В России сертифицировали особо брутальный Tank 300

Компания Arctic Trucks сообщила о получении официального разрешения на выпуск модифицированной версии китайского внедорожника Tank 300. Сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) был выдан в апреле 2026 года, что открывает возможность для реализации автомобилей в вариантах исполнения AT31, AT33 и AT35 на территории России.

Внедорожник отличают интегрированные силовые пороги, защитные дефлекторы для окон и капота, воздухозаборник (шноркель), а также комплект металлической защиты для ключевых узлов: двигателя, трансмиссии, радиатора и топливного бака. Кроме того, автомобиль оснащен экспедиционным багажником, 17-дюймовыми дисками с внедорожной резиной.

В числе дополнительных опций тягово-сцепное устройство (фаркоп), лебедка, встроенный пневматический компрессор и специальный кронштейн для транспортировки запасного колеса, установленный на заднем бампере.

Сейчас обычный Tank 300 в России доступен по цене от 4 099 000 рублей.

