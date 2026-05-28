«Народный Aurus»: что известно об отечественной новинке авторынка

Максим Кадаков: Седан Senat 900 будет в несколько раз дешевле Ауруса

На российский рынок выходит большой седан Senat 900, который призван заменить устаревающий парк немецких и прочих представительских автомобилей.

Проект Senat – что это?

Это тот самый «народный Aurus», о котором говорят уже года два. Автомобили ментально связаны даже своим логотипом: они очень похожи, но у Ауруса эмблема золотого цвета, а у Сената – серебряного. При этом Senat 900 будет в несколько раз дешевле Аурусов и может стать основой парка представительских седанов страны.

Иными словами, это не замена нынешним Аурусам, а дополнение. И, в отличие от «штучных» Аурусов, новые Сенаты будут гораздо более массовыми.

Что в основе Senat 900

Senat 900

Даже по первым изображениям понятно, что в основе машины – большой седан Hongqi H9, который очень хорошо знаком в России. Но дизайн серьезно изменен, а начинка – совершенно другая.

Важно понимать, что речь идет не просто о новой машине, а о принципиально новом подходе: на новой платформе уже в ближайшие годы будут создавать новые автомобили – в том числе такие, которых мы никогда не видели даже в проектах.

Это означает постепенную локализацию производства и всё более глубокую «русификацию» платформы. Но даже сейчас из имеющихся возможностей и компонентов для российского седана Senat 900 взято лучшее, что можно было применить на столь коротком временном отрезке разработки.

На новой платформе уже в ближайшие годы будут создавать новые автомобили – в том числе такие, которых мы никогда не видели даже в проектах.

Во‑первых, все Сенаты будут полноприводными – и здесь вновь есть связь с Аурусами.

все Сенаты будут полноприводными – и здесь вновь есть связь с Аурусами. Во‑вторых, это машина классической компоновки с достойным мотором: расположенный продольно V6 3.0T с механическим нагнетателем развивает 326 л. с. и 450 Н·м.

это машина классической компоновки с достойным мотором: расположенный продольно V6 3.0T с механическим нагнетателем развивает 326 л. с. и 450 Н·м. В‑третьих, автоматическая 8‑ступенчатая гидромеханическая коробка.

автоматическая 8‑ступенчатая гидромеханическая коробка. В‑четвертых, полный привод дополнен системой управления вектором тяги (torque vectoring), которая обеспечивает оптимальную устойчивость и надежную управляемость, в том числе на скользких покрытиях.

полный привод дополнен системой управления вектором тяги (torque vectoring), которая обеспечивает оптимальную устойчивость и надежную управляемость, в том числе на скользких покрытиях. В‑пятых, пневмоподвеска «по кругу».

пневмоподвеска «по кругу». В‑шестых, новый салон с серьезно проработанной шумоизоляцией, идеально русифицированная мультимедийная система и прочее. Короче, есть всё, что покупатель ожидает от подобного седана длиной более 5 метров.

Главное – платформа

Что же можно выжать из этой платформы? Многое! Это современная модульная архитектура, появившаяся в 2024 году.

На ее базе можно делать длиннобазные модели – и они появятся. Можно устанавливать более мощные двигатели, включая V8 мощностью более 500 л. с. Не забудем про бронированные варианты.

Потенциально массовым продуктом может стать большой кроссовер на этой платформе – ведь сегодня ниша Мерседесов GLE/GLS, BMW X5/X7 и прочих Рейндж Роверов с бензиновыми моторами никем не замещена – и далеко не всем подходят гибриды всех мастей. Среди подобных машин с ДВС доступен только Tank, который играет немного в другой, более утилитарной нише. И такой большой кроссовер может стать абсолютно оригинальным российским продуктом – с дизайном и функциональностью, прицельно разработанным под наш рынок.

Иными словами, у платформы есть возможности для роста, есть поставщики серийных компонентов, а у российской стороны – право на изменение этой платформы.

Кому адресован Senat 900

Поскольку Senat 900 идеально заточен под потребности пользователей автомобилей представительского класса, он наверняка будет востребован в корпоративных парках страны, в которых нынешние Мерседесы, BMW и Audi имеют пробеги за 400 тысяч км, а их обслуживание и ремонт – дорогое удовольствие.

Senat 900 будет существенно дешевле, а кроме того – обеспечен дилерскими СТО, запчастями и поддержкой 24/7, что снимает нынешнюю головную боль с обслуживанием старого премиума.

Когда?

Senat 900 публично представят на Петербургском международном экономическом форуме. Там же будут раскрыты планы о развитии полноприводной платформы. А выпускать Сенаты будут на бывшем заводе Тойота в Санкт-Петербурге, который по-прежнему находится в идеальном состоянии.

Наконец-то мы начали мыслить не моделями, а платформами и перспективами. И это вселяет оптимизм.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет