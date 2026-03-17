Загадочную новинку анонсировали к выпуску на бывшем заводе Toyota

На ПМЭФ покажут модель, которую планируют выпускать на бывшем заводе Toyota

Премьера новой модели автомобиля, которую начнут собирать на мощностях бывшего завода Toyota в Петербурге, состоится в рамках ПМЭФ. Об этом сообщили в деловых кругах.

Ожидается, что серийное производство новинки на предприятии стартует в первом полугодии 2026 года. После перезапуска завода объем выпуска составит около тысячи машин в год, о чем ранее рассказывал глава петербургского комитета по промышленной политике Александр Ситов.

По данным первого вице-премьера Дениса Мантурова, на площадке планируется выпуск автомобилей бизнес-сегмента Aurus в кооперации с иностранным партнером.

Напомним, японский концерн Toyota остановил производство в Петербурге осенью 2022 года. Завод, запущенный в 2007-м, был ориентирован на выпуск 100 тысяч автомобилей в год и производил модели Camry и RAV4.