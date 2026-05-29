Новые Лады пополнят столичный парк каршеринга «Делимобиль»

АВТОВАЗ начал поставки Lada Vesta для каршеринга «Делимобиль»

Столичный парк «Делимобиля» пополнился свежей партией автомобилей Lada Vesta. Речь идет о 165 машинах, которые сервис краткосрочной аренды закупил у АВТОВАЗа. Новые седаны должны повысить доступность транспорта в местах, где спрос традиционно высок.

Поставленные автомобили – это седаны Lada Vesta в версии «Практик». Под капотом у них 1,6-литровый 106-сильный мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Розничная цена такой машины на сегодня – 1 735 000 рублей. В пресс-службе АВТОВАЗа уточнили, что все автомобили уже направляются к оператору, а полностью встроить их в эксплуатацию планируют в течение нескольких месяцев.

Комплектация «Практик» включает целый арсенал электронных помощников. Тут и система курсовой устойчивости (ESC), и антиблокировочная система с распределением тормозных усилий (ABS, EBD), и ассистент старта на подъеме (HSA). Всё это, как заверяют в компании, даёт уверенный контроль над авто в любых дорожных условиях.

Отдельного внимания заслуживает мультимедиа. Lada Vesta оснащена системой Lada EnjoY с 7-дюймовым дисплеем, проекционным решением PlayAuto, сервисами «Сбера» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Водителям доступны стабильная навигация (как онлайн, так и офлайн), бесконтактная заправка, голосовой помощник и обширный музыкальный контент. Авторизация во всех сервисах проходит быстро и безопасно через Сбер ID.

В компании не скрывают: сотрудничество с «Делимобилем» подтверждает растущий интерес к отечественным машинам в сегменте краткосрочной аренды. По их словам, Lada Vesta доказала свою надёжность, доступность в обслуживании и готовность к интенсивной эксплуатации.

«Мы видим высокий интерес "Делимобиля" к автомобилям Lada, и это закономерно. Увеличение доли российского автопрома в парке крупнейшего оператора – важный тренд, который поддерживает отечественного производителя и дает клиентам автомобили, идеально адаптированные к нашим дорогам и климату. Lada Vesta изначально разрабатывалась с учетом сложных условий эксплуатации в России, сочетая в себе доступность, надежность и высокий уровень безопасности. Кроме того, оснащение Lada Vesta доказывает: автомобили российского производства могут полностью удовлетворить запросы самой требовательной аудитории каршеринга в части современных мультимедийных сервисов и легкости управления. Мы уверены, что рост числа отечественных машин в каршеринге сделает эту услугу еще доступнее для миллионов клиентов», – прокомментировал вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Ранее «За рулем» сообщал об изменении цен и скидок на машины в июне.