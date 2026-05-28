Почему китайские машины чаще всего попадают в ДТП в России

«Ренессанс Страхование»: китайские авто стали лидерами по аварийности в РФ

Эксперты «Ренессанс Страхование» поделились неожиданными данными: оказывается, машины из КНР сейчас лидируют по количеству аварий на российских дорогах.

По статистике ОСАГО, китайские модели становятся виновниками страховых случаев на 33% чаще, чем какой-либо другой транспорт. Следом в этом антирейтинге расположились автомобили из Узбекистана – у них показатель 26%. Корейские марки замыкают тройку с результатом в 16%.

Любопытная закономерность: чем старше машина, тем аккуратнее ведёт себя её владелец. Разница между автомобилями, выпущенными после 2021 года, и теми, что сошли с конвейера до 2007-го, достигает почти полутора раз – 125% против 84% соответственно. Правда, из этого правила есть исключение.

Узбекские автомобили, вне зависимости от возраста, демонстрируют стабильно высокую аварийность – 115% от общей доли происшествий. А вот реже всех в ДТП попадают водители английских машин: у них этот показатель на 24% ниже среднего.

К слову, шведские модели тоже в числе безопасных – на 23% реже, японские (10%), французские (9%), американские (6%) и немецкие (5%). Разброс, как видите, заметный.

Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов пояснил, что дело тут не в технике. «Дело вовсе не в технических характеристиках автомобилей, а в популярности автопроизводителей для эксплуатации в коммерческих автопарках. Даже несмотря на в среднем более высокий профессионализм водителей коммерческого транспорта, из-за пробегов в три-четыре раза больше личных авто аварийность у многих парков существенно выше, чем у среднего частного водителя. Поэтому чем популярнее марка в автопарках, тем в среднем выше число ДТП. То же относится к автокурьерам на узбекских автомобилях», – рассказал Демидов.

Антилидерство китайских марок сохраняется и среди относительно свежих автомобилей – до пяти лет. У них показатель 141% к общему числу страховых случаев. Следом идут корейские (137%) и российские (136%) модели.

В категории авто постарше, от 6 до 10 лет, первое место по аварийности заняли узбекские машины – 137% от средней. Корейцы превышают средний уровень на 32%, чехи – на 24%, а российские модели – на скромные 9%.

