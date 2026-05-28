Выставка СТО Expo в самом разгаре: какие новинки представлены?

«За рулем» продолжает работу в формате «Открытой студии» на СТО Expo 2026

Уже третий день в столице бурлит международная выставка СТО Expo 2026. Её стратегическим партнёром выступил Издательский Дом «За рулем» – крупный авторитет по части автомобильной тематики.

До 29 мая на площадке можно увидеть новейшие автокомпоненты, диагностическое и гаражное оборудование, а также смазочные материалы. По сути, это главная точка сбора для профессионалов послепродажного сервиса: здесь выбирают поставщиков, обновляют ассортимент и ищут технологии, способные вывести бизнес на новый уровень.

Параллельно с осмотром стендов идут стратегические сессии и мастер-классы. Участники обсуждают, как сделать СТО более конкурентоспособной, разбирают реальные кейсы и свежую статистику. Особый ажиотаж – вокруг интеграции искусственного интеллекта в работу сервиса. Инструменты на базе ИИ вызывают много споров, но все сходятся в одном: за ними будущее.

Издательский дом «За рулем» развернул на выставке «Открытую студию». Ведущие журналисты издания прямо на площадке берут интервью у топ-менеджеров отрасли – плотность деловых разговоров здесь зашкаливает.

Старт выставке дала торжественная церемония с вручением премии Гран-при «За рулем». Уже сегодня, 28 мая, объявили свежие номинации премии потребительского доверия «Бренд Года «За рулем». А финал – 29 мая: среди подписчиков разыграют автомобиль.

В общем, событие стоит внимания. Следить за новостями можно на сайте и в соцсетях, но лучше прийти лично.

