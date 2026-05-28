Выставка СТО Expo в самом разгаре: какие новинки представлены?

«За рулем» продолжает работу в формате «Открытой студии» на СТО Expo 2026

Уже третий день в столице бурлит международная выставка СТО Expo 2026. Её стратегическим партнёром выступил Издательский Дом «За рулем»  крупный авторитет по части автомобильной тематики.

До 29 мая на площадке можно увидеть новейшие автокомпоненты, диагностическое и гаражное оборудование, а также смазочные материалы. По сути, это главная точка сбора для профессионалов послепродажного сервиса: здесь выбирают поставщиков, обновляют ассортимент и ищут технологии, способные вывести бизнес на новый уровень.

Параллельно с осмотром стендов идут стратегические сессии и мастер-классы. Участники обсуждают, как сделать СТО более конкурентоспособной, разбирают реальные кейсы и свежую статистику. Особый ажиотаж – вокруг интеграции искусственного интеллекта в работу сервиса. Инструменты на базе ИИ вызывают много споров, но все сходятся в одном: за ними будущее.

Издательский дом «За рулем» развернул на выставке «Открытую студию». Ведущие журналисты издания прямо на площадке берут интервью у топ-менеджеров отрасли – плотность деловых разговоров здесь зашкаливает.

Старт выставке дала торжественная церемония с вручением премии Гран-при «За рулем». Уже сегодня, 28 мая, объявили свежие номинации премии потребительского доверия «Бренд Года «За рулем». А финал – 29 мая: среди подписчиков разыграют автомобиль.

В общем, событие стоит внимания. Следить за новостями можно на сайте и в соцсетях, но лучше прийти лично. Тем более что бесплатный билет на СТО EXPO ещё можно получить.

  Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – CTO Expo – стала бесплатной для наших подписчиков! «За рулем» – официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию после простой регистрации по ссылке.

