Стартовали «живые» продажи автомобилей SKM M7 от АВТОВАЗа

Эксперт Шапринский: основными конкурентами SKM M7 станут автомобили Sollers

Первые коммерческие автомобили SKM М7 уже добрались до дилеров. Новинка появилась в шоурумах сети «Прагматика» в Санкт-Петербурге, подтвердили в компании агентству « АВТОСТАТ».

Александр Шапринский, коммерческий директор «Прагматики», поделился прогнозами. По его словам, львиная доля продаж – 80% – придётся на фургоны. Оставшиеся 20% заберут минивэны. Всё упирается в корпоративный сегмент: бизнесу остро нужны грузовые машины.

По мере того как модель будет набирать узнаваемость, вырастет и доля минивэнов. Причём покупать их станут не только компании, но и обычные люди.

Кстати, 75% всех продаж SKM M7, считает эксперт, обеспечат корпоративные клиенты. В основном это малый и средний бизнес – для них машину и создавали. Ниша коммерческого транспорта, напомнил Шапринский, освободилась после ухода ряда брендов из России.

Ещё 15% уйдёт розничным покупателям – например, семьям, которым нужен вместительный автомобиль. Оставшиеся 10% станут госзакупками.

«Основными конкурентами SKM M7 станут коммерческие автомобили группы Sollers. Новинка может войти в тройку самых продаваемых моделей LCV», – отмечает Александр Шапринский.

Напомним: модель доступна в двух версиях. Грузовая называется «Практик», пассажирская – «Комфорт». Цена стартует от 2 863 000 рублей.

