В России резко повысился спрос на уроки вождения

«Авито Услуги»: спрос на уроки по вождению в марте-мае 2026 года вырос на 11%

В период с марта по май 2026 года интерес россиян к урокам по вождению подскочил на 11% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Причем люди всё чаще интересуются не стандартной сдачей экзаменов, а более специфическими направлениями – от контраварийного вождения до скоростного маневрирования. Такие данные 29 мая обнародовали эксперты «Авито Услуг».

Самый заметный скачок произошел в сегменте прав на спецтехнику. Востребованность обучения на тракториста-машиниста взлетела в три раза год к году. Специалисты отметили, что именно такие квалифицированные водицы сейчас нарасхват: в горячий сезон их месячный доход может доходить до 300 тыс. рублей – вот вам и объяснение ажиотажа.

В два раза чаще пользователи стали присматриваться к судовождению и получению удостоверения ГИМС. Этот документ дает право управлять катерами, гидроциклами и моторными лодками. С началом теплого сезона и водных развлечений интерес к этой категории закономерно подрос. На 27% чаще стали запрашивать обучение устройству спецтехники и ремонту авто.

Среди автомобильных категорий бесспорный лидер – «A». Число желающих научиться ездить на мотоцикле прибавило 42% за год. На 17% вырос спрос на категорию «B1», дающую право на трициклы и квадроциклы. А вот число желающих позаниматься на учебном полигоне увеличилось сразу в четыре раза.

Контраварийная подготовка теперь востребована на 21% больше, чем годом ранее. Скоростное маневрирование прибавило в популярности 42%. Спрос на отработку парковки вырос на 12%, а запросы по типу «научите маршруту работа-дом» – на 11%.

Еще одна интересная тенденция – выбор инструктора. Женщины-преподаватели стали популярнее на 24%, тогда как уроки у мужчин подросли лишь на 15%.

