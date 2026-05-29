Москву откроют для таксистов из других городов

Самозанятым таксистам из регионов разрешат работать в Москве без регистрации

В столице скоро разрешат работать самозанятым водителям такси, которые не имеют регистрации в Москве, об этом заявил Сергей Алексюк, начальник

Управления развития таксомоторных перевозок Департамента транспорта на пленарном заседании «Регулирование такси. Точки давления на бизнес» на конференции «Современное такси» в Екатеринбурге.

«В ближайшее время мы планируем ввести норму, синхронно с Московской областью, о том, чтобы самозанятые могли без регистрации в Москве получать разрешение на работу в [московском] такси. Это норма, которую все ждут. Но я думаю, в ближайший месяц мы пройдем все необходимые согласования», - сообщил Сергей Алексюк.

Ранее в ГД внесли внесен законопроект, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации - он был одобрен во втором чтении. Один из его авторов, первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что «граждане нашей страны при межрегиональном передвижении не ограничены в своих правах на труд», однако это не касается водителей такси, что «несправедливо и требует исправления».

Сами таксисты также призывали к тому, чтобы им разрешили брать заказы в любых регионах, без привязки к месту регистрации, и направляли соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

