В ГД призвали изменить правила эвакуации автомобилей

В ГД призвали давать 15 минут для показа документов перед эвакуацией машины

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который может серьёзно изменить правила игры для водителей, столкнувшихся с эвакуацией. Документ уже направили на отзыв в кабинет министров, а с его содержанием ознакомился Autonews.ru.

Сейчас закон работает так: согласно части 1.1 статьи 27.13 КоАП (задержание транспортного средства), эвакуацию должны остановить сразу, как появится человек, имеющий право управлять машиной, и если он устранил причину задержания до начала движения эвакуатора. Правда, есть нюанс – если автомобиль мешает проезду других машин или пешеходам, его всё равно могут переместить принудительно либо водитель сделает это сам ещё до начала процедуры задержания.

Поправки предлагается внести в ч. 1.1 ст. 27.13 КоАП. По сути, инициатива предлагает давать владельцу автомобиля 15 минут, чтобы предоставить все нужные бумаги и остановить погрузку машины на эвакуатор. Сегодня всё иначе: процесс прекращают только если документы уже на руках. Именно они нужны, чтобы подтвердить своё право исправить нарушение прямо на месте. В пояснительной записке к проекту отмечается, что сегодня эвакуация машин на спецстоянку производится крайне быстро. В итоге часто возникает ситуация, когда водитель не успевает предоставить нужные документы.

Также указывается необходимость закрепить в законе возможность доступа водителя в салон задержанной машины, если документы оставлены там. Это должно «исключить возможности для злоупотребления со стороны должностных лиц», говорится в документе.

Ранее «За рулем» сообщал, что электросамокаты всё чаще становятся причиной травм среди несовершеннолетних.