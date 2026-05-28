Электросамокаты стали чаще становятся причиной травм среди несовершеннолетних

Более 20 детей пострадали на электросамокатах в Москве за четыре месяца

Электросамокаты в Москве всё чаще становятся причиной травм среди несовершеннолетних. За первые четыре месяца текущего года в столице пострадало больше двадцати детей, сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Александр Чечерин.

«Особенностями детской дорожно-транспортной аварийности в летний период является то, что на дорогах больше появляется детей-велосипедистов, детей, передвигающихся на электросамокатах и обычных самокатах, а также на питбайках и мопедах. За 4 месяца уже пострадал 21 ребенок на электросмокатах, 8 детей-велосипедистов и 2 ребенка на мототехнике (водитель и пассажир)», - сказал он на пресс-конференции на тему «Безопасные каникулы: работа полиции по профилактике преступлений и происшествий с несовершеннолетними».

В общей сложности за четыре месяца 2026 года на дорогах Москвы произошло 264 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 283 получили ранения различной степени тяжести.

