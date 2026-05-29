Разговор по телефону на заправке грозит крупным штрафом: новое правило с июня

МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС

Уже с начала лета российских водителей ждет неприятный сюрприз: за использование мобильного телефона на автозаправочной станции можно получить реальный штраф. По сути, речь идет не просто о гигиенической привычке, а о довольно серьезном нарушении правил пожарной безопасности. И наказание за это предусмотрено вполне конкретное.

Норма эта, кстати, не совсем новая – она существовала и раньше, но теперь ее решили жестко регламентировать и, главное, начать массово применять на практике. Сотрудники надзорных органов уже получили соответствующие указания усилить контроль на АЗС. В первую очередь будут следить за теми, кто во время заправки автомобиля не может оторваться от экрана смартфона.

В итоге за разговор или отправку сообщения на территории заправочной станции придется выложить из кошелька сумму от 1500 до 2000 рублей. Это прописано в действующем Кодексе об административных правонарушениях. Сумма не смертельная, но ощутимая, особенно если учесть, что речь идет о вполне обыденном действии, которое большинство водителей совершают автоматически, даже не задумываясь о риске.

Почему такие строгости? Тут все просто: любой телефонный звонок создает искру внутри устройства. В обычной жизни это незаметно, но в зоне повышенной концентрации паров бензина или газа это может привести к воспламенению. Между прочим, эксперты уже не раз приводили реальные примеры, когда неисправная аккумуляторная батарея или даже статическое электричество от одежды становились причиной пожара на заправке. Так что формально закон защищает жизнь и здоровье не только самого нарушителя, но и всех, кто находится рядом.

Кстати, водителям стоит помнить: правило распространяется не только на сам процесс заправки. Разговаривать по телефону запрещено на всей территории АЗС – вплоть до выезда с нее. И штраф, скорее всего, выпишут, даже если вы стоите в очереди или просто расплачиваетесь на кассе, не глуша двигатель. Единственное исключение – использование навигатора или бесконтактной оплаты, но и здесь лучше не рисковать и держать трубку в руках как можно меньше времени.

В общем-то, совет один: если подъехали к колонке – лучше полностью убрать телефон в карман или сумку. Иначе новый июньский сюрприз от законодателей может испортить не только настроение, но и бюджет.

