Кому мешают светодиоды в фарах и почему менять галогенки на LED всё ещё опасно

Эксперт: почему в России запрещена замена галогенных ламп на светодиоды в фарах — разбор с НАМИ и ГИБДД

Современные светодиодные фары светят действительно отлично. К новым автомобилям, с завода оснащенным LED (они же – СИД, то есть светоизлучающие диоды), вопросов нет. А вот владельцы машин прежних лет выпуска негодуют: мол, почему нельзя поставить такие же лампочки в свои фары?

Кто против светодиодов?

Официальная позиция проста: против – законодательство. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и ГОСТ Р 51709-2001 запрещают практически любую самодеятельность со светом. Нельзя заменять ни класс источника света, ни оптические элементы.

Напоминаем: класс источника света – это характеристика физического принципа его излучения (лампа накаливания, газоразрядная лампа, светоизлучающий диод и т.п.). А оптические элементы – отдельные компоненты, из которых состоит любой оптический прибор (линзы, шторки, отражатели и пр.).

А кому станет хуже?

Не секрет, что для многих единственный критерий хорошего автосвета звучит так: меня это устраивает! Но «люстры на крышах» уместны только вне дорог общего пользования. То же относится и к любым неграмотным переделкам.

Наши прилавки завалены светодиодными лампами, которые позиционируются как замена обычным галогенкам.

При установке таких ламп фара, как правило, начинает светить даже хуже, чем с родной галогенкой. Кристаллики светят в разные стороны, правильного светораспределения нет, однако яркое белое свечение многих всё равно устраивает.

Неудивительно, что, увидев на дороге какой-нибудь вазомобиль с фарами, напоминающими сварку, инспекторы немедленно его тормозили: нарушаете, товарищ! И запрет на эксплуатацию таких машин был вполне обоснован. За «правильность» оптики отвечает автозавод – владельцу машины нужно лишь содержать её в исправности. Никто не хочет и не может мириться с негативными последствиями на дорогах.

Прорыв от Osram и Philips

Всё изменилось, когда производители научились делать светодиоды с нитью накала, похожей на лампу накаливания. Свершилось: светораспределение новеньких СИД от Philips и Osram стало неотличимо от обычных нитевых ламп.

На упаковке таких «лампочек» всё свалено в кучу – и LED, и H7.

Факты таковы: в 2020 году Федеральное управление автотранспорта Германии (Kraftfahrtbundesamt) одобрило использование светодиодных ламп Osram Night Breaker LED H7 в качестве замены галогенным в фарах головного света. Эти лампы получили допуск для многих моделей, включая BMW 2 Series, Audi A3 и A4 и другие. Также в 2021 году сообщалось об их разрешении для использования на дорогах общего пользования в Германии. При установке таких ламп требовалось убедиться, что автомобиль включён в разрешительный список, однако допуск распространялся на все автомобили, зарегистрированные в Германии.

Как Philips с Osram продавили такое решение – можно лишь догадываться. Однако ящик Пандоры они приоткрыли: народ решил, что светодиодики теперь стали полностью взаимозаменяемыми с лампами накаливания!

А на самом деле?

Обращаемся в НАМИ. Там рекомендуют уточнить ситуацию в столичном Научно-исследовательском институте и в Нижегородском центре стандартизации, метрологии и испытаний.

Московский ответ мы получили быстро:

«Законных вариантов установить в фару, разработанную под галогенную лампу, другой источник света нельзя. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть светодиодные лампы, сертифицированные как самостоятельный источник света».

В общем, всё ясно. Если на фаре нет отметки LED, никакие светодиоды запихивать в неё нельзя.

А вот ответ из Нижегородского центра был неожиданным. После нескольких недель ожидания нам сообщили: ответить на наш запрос… не могут! Почему? Просто «не могут» – и всё, без комментариев. Похоже, наш вопрос оказался слишком сложным для официальных структур.

Что официально разрешено сегодня?

Единственное легальное решение – это покупка и установка штатных светодиодных фар, предназначенных для конкретной модели автомобиля, с последующим внесением изменений в конструкцию в ГИБДД. Такое исключение касается автомобилей, которые выпускались как с галогенными фарами, так и с LED. В таких случаях можно купить комплект таких фар и ездить дальше. Но это, конечно же, дорого.

Более простые способы улучшить работу фар с галогенками хорошо известны: установка более качественных ламп проверенных брендов, восстановление отражателя, замена рассеивателя, улучшение контактов в проводке и повышение напряжения на участке до фары с помощью реле.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Считаю, что здравый смысл в подобных запретах всё же есть. Исправные галогеновые фары светят вполне пристойно, а погоня за новомодными решениями немножко напоминает, уж извините, прилаживание седла к корове. Подобная переделка сродни самовольной установке на какой-нибудь древний Москвич-403 системы АБС, гидроусилителей руля и тормозов, мощного двигателя и так далее. Но отвечать за безопасность такой машины будет некому.

