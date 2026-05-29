Седаны снова набирают популярность на российском рынке: почему так происходит?

Аналитики назвали причины возвращения популярности седанов на российском авторынке в 2026 году

Классический четырехдверный кузов действительно переживает второе рождение – об этом говорят свежие данные по продажам. Ещё пару лет назад казалось, что кроссоверы окончательно вытеснили седаны, но реальность оказалась другой. Сейчас доля седанов на российском рынке уверенно растёт, и у этого явления есть несколько конкретных причин.

Эксперты связывают тренд прежде всего с изменением ценовой политики. Паркетники за последние два года подорожали гораздо сильнее, чем машины в классическом исполнении – разница между сопоставимыми моделями порой доходит до нескольких сотен тысяч рублей. При этом по уровню базового оснащения многие современные седаны практически не уступают кроссоверам, так что покупатели всё чаще голосуют рублём за практичность, а не за высокую посадку.

Не стоит сбрасывать со счетов и появление на рынке новых моделей от китайских брендов, которые активно наращивают присутствие в сегменте D и E. Такие машины предлагают очень богатое оснащение, просторный салон и современную мультимедиа – за те деньги, за которые года два назад можно было купить разве что базовый «кореец». Плюс многие водители начинают уставать от постоянной гонки за клиренсом и большими колёсами, возвращаясь к привычному комфорту легкового автомобиля.

Наконец, сыграла роль и экономия топлива. Седаны в среднем легче и аэродинамичнее, поэтому расход бензина у них на один-два литра меньше, чем у аналогичного кроссовера. А при нынешних ценах на бензин это уже не мелочь. Так что, судя по всему, мода на высокие кузова постепенно идёт на спад, уступая место рациональному выбору.

Ранее «За рулем» объяснял, как эти тренды влияют на рынок.