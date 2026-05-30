Стартовало производство нового полноприводного отечественного кроссовера

Завод «АГР» в Шушарах начал выпуск премиального кроссовера Esteo MX

На производственных мощностях холдинга «АГР», расположенных в Шушарах, стартовала сборка нового кроссовера премиум-сегмента под маркой Esteo MX. Официальные представители компании подчеркнули: этот бренд стал вторым по счёту на данной площадке – до этого там уже выпускали машины под именем Jeland.

Перед запуском линии предприятие ждала масштабная реконструкция. В производственные цеха поставили высокотехнологичное оборудование: современные манипуляторы, конвейерные системы и прочие механизмы. Инженеры полностью переработали техническую инфраструктуру, причём ключевой вызов заключался в том, чтобы интегрировать новинку в действующий конвейер, не приостанавливая текущий процесс.

Под капотом у новинки – двухлитровый мотор мощностью 197 сил. Агрегат работает вкупе с классическим автоматом на восемь диапазонов и полноценным полным приводом. Кстати, клиренс у автомобиля составляет вполне внушительные 210 миллиметров.

Автомобиль специально дорабатывали с учётом российских условий – сурового климата и неидеальных дорог. Вдобавок машина обзавелась расширенной «зимней» комплектацией. В неё, в частности, включены дистанционный пуск мотора и опция подогрева или охлаждения салона через обычное мобильное приложение.

О других новинках российского автопрома «За рулем» недавно рассказывал.