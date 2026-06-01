Россияне бросились скупать новые машины: рынок неожиданно пошёл вверх

Эксперт Целиков: Продажи новых машин в РФ выросли на 10% за последнюю неделю мая

Отечественный авторынок снова удивляет цифрами. С 25 по 31 мая на учёт в ГИБДД поставили 27,9 тысячи новых легковушек – и это заметный скачок, даже если смотреть на недавнее прошлое.

Руководитель агентства « Автостат» Сергей Целиков сообщил, что результат последней недели весны почти на 10% выше, чем неделей ранее (тогда было 25,4 тыс.). Если же сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, прирост и вовсе составил 17,4%.

Впрочем, не только легковой транспорт демонстрирует позитив. Сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили) подрос аж на 29,5% и почти дотянул до полутора тысяч регистраций за семь дней. Правда, годовая динамика здесь пока отрицательная – минус 16%, уточнил Целиков.

Тяжёлые грузовики тоже в плюсе. В сегменте машин полной массой от 3,5 тонны зафиксирован рост на 15,2% за неделю – это чуть более тысячи регистраций. Причём к показателю 22-й недели прошлого года прибавка составила 9%.

А вот по автобусам, мотоциклам и прицепам статистика, наоборот, пошла вниз. Здесь, по словам эксперта, фиксируется небольшое снижение.

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