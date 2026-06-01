Эти автобренды в мае пересмотрели цены на новые машины

«Автостат»: в мае 2026 года цены на новые автомобили изменились у шести брендов

Эксперты агентства « Автостат» подвели итоги мониторинга сайта «Цена Авто» за май 2026 года. Выяснилось, что за месяц стоимость новых машин скорректировали сразу шесть официально представленных в России брендов.

В первой половине мая (с 1 по 15 число) цены поменялись у пяти марок. В этот список попали Hongqi, JAECOO, OMODA, Solaris и VGV – подробности о тех изменениях публиковались ранее.

А вот во второй половине месяца, с 16 по 31 мая, корректировка коснулась лишь одного производителя. Речь про LADA: фургоны Granta во всех исполнениях, кроме рефрижератора, прибавили в цене 51 тысячу рублей. Рост составил 3,3-3,4 процента.

Бортовая платформа на базе той же Гранты подорожала чуть скромнее – на 48 тысяч рублей. В процентном выражении это плюс 3,2-3,3 процента.

Учтены рекомендованные розничные цены, без учета акций, спецпредложений и допопций.

Ранее «За рулем» упоминал упоминал о подобных изменениях на российском рынке.