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Несколько версий Гранты получили новую опцию: как изменились цены

Три коммерческих Lada Granta от ВИС с бортовой платформой получили кондиционер

В прайс-листах « АВТОВАЗа» обнаружились изменения, касающиеся коммерческих версий популярной модели. Сразу три модификации LADA Granta, которые выпускает тольяттинское предприятие «ВИС-Авто» (входит в структуру автогиганта), обзавелись кондиционером. Эта опция теперь входит в базовое оснащение машин с бортовой платформой.

Правда, за комфорт в кабине приходится платить. Цены на все три версии подскочили на 48 тысяч рублей. Стандартная бортовая платформа теперь стоит 1 501 100 рублей, версия с кунгом – 1 534 100, а удлинённый вариант – 1 509 100 рублей. Причём это не единственное подорожание в этой линейке: буквально недавно кондиционер появился у фургонов на базе Гранты – промтоварного, универсального и изотермического. Там доплата оказалась ещё выше, 51 тысяча рублей.

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Что интересно, техническая начинка машин при этом не меняется. Под капотом остаётся всё тот же 1,6-литровый 8-клапанный мотор мощностью 90 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механикой. Зато есть нюансы по грузоподъёмности: у стандартной платформы она достигает 875-915 кг, а у версии с кунгом заметно больше. Кстати, у грузовых «Грант» задняя подвеска рессорная – это позволяет возить серьёзные тяжести, в отличие от обычных пассажирских машин.

Объём грузового отсека тоже различается в зависимости от версии. Для стандартного исполнения это 1 кубометр, удлинённая модификация даёт 1,2 кубометра, а вот с кунгом – уже целых 2,7 кубометра. Технически допустимая масса автомобиля при этом едина для всех модификаций – 2,1 тонны.

Ранее «За рулем» уточнял, что АВТОВАЗ начал поставки Lada Vesta для каршеринга «Делимобиль».

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Источник:  Автоновости дня
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