Китайские электромобили стремительно дешевеют

В ЕС владельцы китайских электромобилей столкнулись с низкой ценой перепродажи

Электромобили из Китая и подзаряжаемые гибриды китайского производства дешевеют на европейском рынке вдвое быстрее остальных машин. Речь идет как о новых транспортных средствах, так и о подержанных. К такому выводу пришли в издании Carscoops.

Проблема, по сути, ударила по всем участникам рынка. Владельцы получают от дилеров по трейд-ину суммы, которые их шокируют. Лизинговые компании внезапно для себя обнаруживают убытки там, где их не ждали. А производителям приходится покрывать просевшую цену через гарантийные программы обратного выкупа. Мартин Вайс из немецкой группы DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH) считает, что корень зла – в неопределенности.

Многие покупатели в Европе сомневаются: останутся ли китайские бренды на рынке надолго? Людей волнует, как будет обстоять дело с сервисом, наличием запчастей и развитием дилерских сетей. В общем-то, эти страхи заставляют осторожных клиентов, присматривающихся к подержанным авто, дважды подумать перед покупкой китайской модели.

Цены падают не только на китайские машины

В Великобритании, кстати, трехлетние электромобили, в среднем, стоят всего 38% от изначальной цены. Для сравнения: бензиновые – 45%, гибриды – 51%. Огромное давление оказывают скидки на новые модели – производители вынуждены их давать, чтобы выполнить требования властей по продажам электрических машин. Причем китайские марки обновляют свои модели настолько стремительно, что вчерашние новинки морально устаревают уже спустя несколько месяцев, и это тоже сильно бьет по остаточной стоимости.

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