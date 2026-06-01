Как провести простой тест на безопасность и качество антифриза

Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр»: дешевый антифриз может убить двигатель

При выборе охлаждающей жидкости для автомобиля не стоит вестись на низкую цену – это может обернуться серьёзными проблемами. В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» пояснили, что недобросовестные производители нередко заменяют этиленгликоль метанолом или дешёвыми кислотами. Результат такой экономии предсказуем: вместо защиты системы двигателя вы получите агрессивную смесь, способную быстро вывести её из строя.

Ориентироваться только на цвет тоже бесполезно. Многие думают, что если оттенок антифриза совпадает с тем, что залит на заводе, то всё в порядке. Но на деле цвет – чисто маркетинговый ход, он никак не говорит о составе или совместимости жидкостей.

Подлинность продукта выдаёт упаковка. Она должна быть аккуратной, с чёткой маркировкой и всей необходимой информацией: состав, дата изготовления, номер партии, а также адрес и контакты производителя. Перед покупкой убедитесь, что внутри нет осадка, а сама жидкость однородная и без расслоений.

Как проверить антифриз в домашних условиях

Специалисты поделились парой простых тестов. Первый – на нагрев: налейте немного жидкости в металлическую ёмкость и доведите до кипения. Качественный состав на основе этиленгликоля закипает примерно при 108 градусах и не горит. Если поднести к пару зажжённую спичку и увидите вспышку, такой антифриз заливать категорически нельзя.

Второй способ – щелочной тест. Добавьте в небольшое количество жидкости треть чайной ложки пищевой соды. Если начнёт пениться, значит, в составе присутствует кислота – такой продукт тоже непригоден для использования.

Доливка и совместимость: что важно помнить

Эксперты предупреждают – не стоит доливать одну охлаждающую жидкость в другую, не проверив их совместимость. Если смешать продукты разных стандартов, например G11 и G12, или взятые у разных производителей, их присадки могут вступить в химическую реакцию. Это разрушает антикоррозийные свойства, а восстановить их потом уже не получится, уточнили в «Автовзгляде».

Если вы не знаете, что именно залито в систему, лучший выход – полностью заменить жидкость, предварительно промыв её. Но если долить нужно срочно, а тип старого антифриза неизвестен, подойдут универсальные лобридные составы (G12++/G13). Они не вступают в конфликт с другими типами и считаются безопасным временным решением.

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