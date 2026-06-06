Эксперт оценил планы ввести новые правила оплаты парковок

Автоюрист Воропаев объяснил, чем постоплата парковок полезна водителям

В России может появиться возможность оплачивать парковку постфактум – в течение 24 часов с момента остановки. Такую инициативу Минтранса уже вынесли на общественное обсуждение.

Автоюрист Лев Воропаев оценил нововведение как существенную поддержку для водителей. По его словам, это ощутимо сократит число несправедливых штрафов, которые сейчас выписывают из-за технических проблем. «Многие привыкли оплачивать парковку через приложение. Но бывают перебои с интернетом или сама система работает нестабильно. Из-за этого люди получают штрафы, хотя пытались оплатить парковку», – пояснил специалист.

Кстати, ещё одна головная боль автомобилистов – разнобой в правилах оплаты от региона к региону. Водители порой просто не знают, какой бесплатный промежуток времени им положен, отмечает эксперт. Возможность заплатить чуть позже, уверен юрист, повысит доверие горожан к платным стоянкам и параллельно снизит нагрузку на их кошельки.

Помимо постоплаты, законопроект вносит кое-что посерьёзнее. Он впервые закрепляет на федеральном уровне термин «парковочная деятельность» и создаёт единый реестр платных парковок. Все данные о стоянках, которые организуют муниципалитеты, будут стекаться в общую систему. На их основе власти смогут оценивать реальную ситуацию: как меняется аварийность, трафик и другие важные показатели.

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