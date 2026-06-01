Названы самые популярные б/у-иномарки до 3 млн рублей
Кроссовер Haval Jolion вошел в Топ-3 подержанных иномарок до 3 млн рублей
Пользующиеся наибольшим спросом у россиян иномарки с пробегом выявили специалисты сервиса СберАвто.
В исследовании анализировались сделки по покупке б/у-иномарок с ценой до 3 млн рублей, проведенные на одноименной платформе в 2026 году. Лидером сегмента стала марка Kia, на которую пришлось 9,5% всех сделок. Далее следуют Toyota (9%), Hyundai (7,5%), Nissan и Volkswagen (обе – по 7%), Honda (5%), Ford (4,5%), Mazda (4%), Mitsubishi и BMW (по 3,5% на каждую марку).
При этом в разбивке по стране происхождения марки главенствуют японские машины (34%), ниже располагаются немецкие (20%), а южнокорейские (18%) лишь замыкают тройку. Еще ниже – американские (9%), китайские (7,5%) и французские (5%) марки.
Лучшие б/у-иномарки от 1 до 3 млн рублей:
- до 1 млн рублей – Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Chevrolet Cruze и Mitsubushi Lancer;
- от 1 до 2 млн – Toyota Camry, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5;
- от 2 до 3 млн – Volkswagen Tiguan, Haval Jolion и Toyota RAV4.
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