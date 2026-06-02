Дети смогут путешествовать поездом без сопровождения взрослых — новая услуга РЖД

РЖД с 1 июня запустили услугу сопровождения детей от 10 до 16 лет проводником

Российские железные дороги расширили практику присмотра за юными пассажирами. Теперь дети от 10 до 16 лет могут отправиться в путь без родителей под опекой проводника на более чем двух десятках направлений.

Раньше такая опция была доступна исключительно в «Сапсанах», где её внедрили ещё в 2013 году. По статистике, ежегодно ею пользуются порядка трёхсот законных представителей подростков. Напомним: по действующим правилам несовершеннолетние без сопровождения взрослых имеют право ездить в поездах дальнего следования с десяти лет.

С 1 июня география услуги серьёзно расширилась. В список вошли составы «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» (к примеру, маршруты Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар или Таганрог – Новороссийск) и «Финист» (вроде Екатеринбург – Тюмень или Екатеринбург – Пермь).

В пути за ребёнком будут следить начальник поезда и проводник. Заявку на сопровождение принимают в билетных кассах, но не позже чем за три дня до отправления с начальной станции. На посадку необходимо взять удостоверение личности, на которое выписан билет, оригинал и пару копий заявления об ответственности (его выдадут в кассе), а также квитанцию об оплате.

По прибытии юного путешественника передадут тому, кто указан в заявлении как встречающий. Стоимость услуги, по данным с сайта РЖД, фиксированная – 1500 рублей.

Ранее «За рулем» о схожих новациях в транспортной сфере подробно сообщал.