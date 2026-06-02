В России появился новый надежный кроссовер Hyundai намного дешевле «китайцев»

Hyundai Casper привозят под заказ в Россию с ценами от 1,49 млн рублей

Для тех, кому компактные размеры не кажутся недостатком, а скорее возможностью сэкономить, появился любопытный вариант – Hyundai Casper. Это самый маленький кроссовер в модельной линейке корейского бренда. Импортёры из Омска и Владивостока готовы привезти его под заказ по цене от 1,49 млн рублей.

По длине машина уступает даже соплатформенному хэтчу Kia Picanto (3595 мм), но выглядит как уменьшенная копия полноценного кроссовера. Дизайнеры специально ушли от образа типичного городского хэтчбека – высокий кузов (1575 мм), необычная передняя оптика с круглыми фарами, рельефные колёсные арки и пластиковый обвес вокруг кузова.

Hyundai Casper

Конкуренты по цене в официальных каналах практически отсутствуют. Например, кроссовер JAC JS3 из свежего рейтинга самых доступных моделей в России с учётом прямой скидки стоит от 1 584 000 рублей. А за Tenet T4 в комплектациях прошлого года просят минимум 2 089 000 рублей.

Во Владивостоке местный импортёр предлагает Casper за 1 490 000 рублей в версии Essential. В оснащение входит однозонный климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары с датчиком света, камера заднего вида с задними парктрониками, бесключевой доступ с кнопкой запуска, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев руля и боковых зеркал.

Интерьер Hyundai Casper

В Омске аналогичную машину предлагают за 1 677 000 рублей. Другие компании из Владивостока оценивают поставку в 1 800 000 – 2 100 000 рублей.

Из наличия новый Casper можно купить в Новосибирске за 2 299 000 рублей – это комплектация Active. В ней уже есть семь подушек безопасности, кожаный салон, система контроля слепых зон и все те же опции комфорта.

Почти все автомобили оснащены 1,0-литровым бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 100 л. с. Один из вариантов (за 1 940 000 рублей из Владивостока) имеет 1,0-литровый атмосферник на 76 л. с. Коробка во всех случаях – классический 4-ступенчатый автомат.

Ранее «За рулем» сравнил бюджетные автомобили с альтернативными вариантами с пробегом.