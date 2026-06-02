Бензин начал стремительно дорожать вслед за дизтопливом

МТА: в Москве бензин АИ-95 подорожал до 71,46 рубля за литр за неделю

Бензин и дизель продолжают дорожать в столице, причем за последние семь дней тенденция ускорилась. Как сообщили в Московской топливной ассоциации, вслед за увеличением цены на дизельное топливо вверх пошли и расценки на популярные марки горючего.

Если брать средневзвешенные показатели, то литр дизеля на прошлой неделе прибавил сразу 56 копеек – теперь он стоит 78,49 рубля. АИ-92 поднялся на 24 копейки (до 64,67 рубля), а АИ-95 стал дороже на 35 копеек, достигнув отметки в 71,46 рубля.

Основным катализатором сдвига, по данным МТА, выступила сеть АЗС «Нефтьмагистраль». Там цены взлетели особенно резко: 92-й бензин прибавил за раз 3 рубля и добрался до 67,4 рубля, а 95-й вместе с дизтопливом подскочил на целых 5 рублей – до 76,29 и 83,68 рубля за литр соответственно.

У крупных вертикально интегрированных компаний динамика оказалась скромнее. Дизтопливо на их заправках подорожало на 20-54 копейки за литр, АИ-92 – в среднем на 13 копеек (хотя у «Татнефти» рост был заметнее и составил 40 копеек). АИ-95 подрос всего на 9 копеек за литр.

С начала года на московских АЗС накопилась приличная прибавка: литр АИ-92 стал тяжелее для кошелька на 2,69 рубля, АИ-95 – на 3,04 рубля, а дизель – на 2,79 рубля.

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