Ливень спутал все карты: первый этап REC в Москве

Audi выиграла открытие сезона Российской серии гонок на выносливость REC

Все ждали, что исход решит дебют Ligier JS P325 – первого в России прототипа класса LMP3. Но дождь, аварии и смелая ставка на слики перевернули сценарий с ног на голову. Победителем четырёхчасового марафона стал экипаж № 90 Vracing Вартанян/Смаль на Audi R8 LMS GT3 Evo2.

Старт. Мокрый асфальт всё расставляет по-своему

Дирекция гонки с утра объявила условия старта «дождевыми», и в этом не было никакого лукавства: асфальт блестел от влаги, а пелотон из 37 автомобилей выстроился на решётке с нескрываемым напряжением. Поул достался прототипу Norma №9 команды «Про Моторспорт» – той самой, что ещё недавно выступала под именем Blackthorn. Игорь Мухин и Георгий Ефросинин сменили не только название, но и ливрею: чёрный с белыми шипами уступил место ярко жёлтому. Второй на старте – главный претендент на победу: Ligier JS P325 команды TEAMGARIS №29. Первый в России выход прототипа класса LMP3, той самой техники, что выступает в Европейской серии Ле-Ман, само по себе уже историческое событие для отечественного мотоспорта – и от него ждали большего, чем просто участия.

Но всё это стало несущественным через несколько секунд после старта. Серебристый Mercedes AMG GT3 №13 Capital RT буквально скользнул в лидеры – за рулём действующий чемпион серии Денис Ременяко. Аналогичный манёвр, только по внутренней траектории, исполнил Александр Вартанян на Audi R8 LMS GT3 Evo2 №90 команды Vracing. Уже к «змейке» второго сектора Audi нагнала Mercedes и уверенно вышла вперёд.

«Лидерство менялось трижды за первый час. Ligier держался в первой группе, но гонка ещё только начиналась – и никто не знал, чем она кончится».

Первая смена власти: дебютант REC навязывает борьбу

За Вартаняном незамедлительно пристроился тёмно-синий Mercedes №16 YADRO Motorsport. За рулём – Иван Чубаров, известный по «туринговым» гонкам, где москвич стал вице-чемпионом страны. В REC он дебютировал, однако держался хладнокровно: полчаса в хвосте лидера, терпеливое ожидание – и мастерский обгон. Чубаров возглавил гонку вплоть до собственного пит-стопа. После его заезда в боксы за неполный час лидерство сменилось уже в третий раз: инициативу перехватил Константин Терещенко на Ligier LMP3 TEAMGARIS. Казалось, всё идёт по плану – прототип на своём месте.

Авария, машина безопасности и новый ливень. Сценарий рассыпается

На экваторе четырёхчасового марафона в дело вмешался случай. Cupra №68 Quasar Motorsport вылетела на траву, потеряла управление и пронеслась поперёк трассы, снеся BMW №81 – тот сошёл с дистанции после жёсткого удара в борт. На трассу выехал автомобиль безопасности. Лидировавший Ligier №29 воспользовался паузой для дозаправки, уступив первую позицию #9 спортпрототипу Norma «Про Моторспорта».

А потом небо открылось по-настоящему. Едва пелотон ринулся в рестарт, из туч выплеснулась новая, куда более мощная порция дождя. Осадки легли неравномерно: одни участки трассы залило водой, другие лишь слегка смочило. На каждом круге несколько машин уходило в неконтролируемые вращения. Lamborghini №37 «ИСКРА Моторспорт» вылетела в мокрый гравий – в итоге понадобился эвакуатор. №29 на LMP3 в этом хаосе тоже потерял позиции — и шанс на победу уплыл.

Слики под дождём. Решение, которое всё определило

Пока соперники гадали – менять резину или нет – команда Vracing сделала ставку: оставить Audi №90 на сликах. Риск колоссальный, но в условиях неравномерного покрытия, когда дождевая резина не успевала прогреться, этот выбор оказался верным.

К финальному стинту за руль пересел Александр Вартанян, сменив напарника Кирилла Смаля. Даже досадный штраф за нарушение процедуры пит-стопа – «стоп-энд-гоу», лишняя остановка на питлейне – не выбил его из ритма. Audi вышла в лидеры за час до финиша и больше позицию не отдавала. Хотя последние круги выдались нервными: сквозь дождевую дымку к Вартаняну неотвратимо приближался Mercedes №13 с Михаилом Алёшиным за рулём. Опытнейший гонщик Ле-Мана и IndyCar сократил отставание до десяти секунд. Но – не хватило. Audi №90 первой пересекла финишную черту.

Ligier LMP3 финишировал четвёртым. По признанию TEAMGARIS, гонка проходила в тестовом режиме: машину привезли в Россию всего за две недели до старта. Счёт в противостоянии прототипа с суперкарами GT3 пока не открыт – но сезон только начался.

TCE: новый класс с первого раза удался

Touring Car Endurance – дебютный класс в нынешнем сезоне REC. Восемь туринговых машин, прежде номинально соревновавшихся в одном зачёте с суперкарами GT3, наконец получили собственную арену и немедленно выдали одну из самых плотных битв дня. Фавориты, однако, до финиша не добрались: оба экипажа GNV Kamenskiy Racing (№91 и №55), а также сильные Cupra команд SU RT (№86) и Real Performance (№24) сошли из-за поломок.

Этим воспользовались дебютанты. Победу увезли Дмитрий Саватеев и Пётр Плотников на Seat Cupra TCR №57 ВМПАВТО – надёжно и без лишнего риска. На второй ступени пьедестала другая Cupra – Leon TCR №67 Quasar Motorsport в составе Бориса Тараненко, Олега Маслякова и Сергея Котовича. Тройку замкнул Hyundai i30N №51 Casper Motorsport: четвёрка пилотов – Андрей Ермолов, Андрей Ушаков, Юрий Вихров и Александр Назаров – финишировала без приключений. Класс живёт, класс обещает: когда фавориты разберутся с надёжностью, смотреть на эту схватку будет ещё интереснее.

GT Light: Porsche ждали победителем – он им и стал

Класс GT Light задумывался создателями REC как площадка для небольших команд на технике разного уровня. Но в нынешнем сезоне туда пришли игроки с серьёзными претензиями, и расклад сил немедленно обозначился. Ещё до старта все взгляды были прикованы к Porsche Cayman S №5 команды Sportcar Racing Team – и экипаж Романа Смолякова с Евгением Магидовичем оправдал ожидания сполна. Уверенная победа, без единого намёка на уязвимость.

Борьба разгорелась за второе место. Seat Cupra №66 Льва Головина и Сергея Горбатенко из MS RT удалось опередить грозную BMW M4 №36 команды Burma RT – Владислав Агнивин и Станислав Ярков остались третьими. Главный вопрос по итогам этапа: найдётся ли в GT Light хоть кто-то, кто на равных бросит вызов Porsche Cayman? Пока ответа нет.

Вопросы, с которыми сезон уходит на следующий этап

Когда Ligier LMP3 по-настоящему освоится на российских трассах – сможет ли он обыграть суперкары GT3 в чистой скорости? Насколько стабильна Audi Вартаняна против отточенного Capital RT, который чемпионствует здесь как по расписанию? И продолжится ли гегемония Sportcar Racing Team в GT Light, или кто-то всё же решится бросить вызов Porsche? Ответы – 27 июня, второй этап REC, снова «Москоу Рейсвей».

Итоговый протокол · Все классы

GT Pro

1 – Александр Вартанян / Кирилл Смаль, Audi R8 LMS GT3 Evo2 №90 · Vracing

Александр Вартанян / Кирилл Смаль, Audi R8 LMS GT3 Evo2 №90 · Vracing 2 – Денис Ременяко / Михаил Алёшин, Mercedes AMG GT3 №13 · Capital RT

3 – Сергей Столяров / Иван Чубаров, Mercedes AMG GT3 №16 · YADRO Motorsport

CN Pro

1 – Захаревский / Сидорук / Терещенко, Ligier JS P325 №29 · TEAMGARIS

Захаревский / Сидорук / Терещенко, Ligier JS P325 №29 · TEAMGARIS 2 – Игорь Мухин / Георгий Ефросинин, Norma №9 · Про Моторспорт

3 – Михаил Лобода / Кирилл Киракозов, Ligier JS53 Evo2 №21 · BALCHUG Racing

GT

1 – Станислав Аксенов / Эдуард Исламов, Toyota Supra GR GT4 Evo2 №34 · TEAMGARIS

Станислав Аксенов / Эдуард Исламов, Toyota Supra GR GT4 Evo2 №34 · TEAMGARIS 2 – Максим Виноградов / Алексей Дудукало, Porsche Cayman GT4 RS №3 · Катюша

3 – Мельников / Екельчик / Шапошников, Toyota Supra GR GT4 Evo2 №20 · Fire n' Smoke

TCE

1 – Дмитрий Саватеев / Пётр Плотников, Seat Cupra TCR №57 · ВМПАВТО

Дмитрий Саватеев / Пётр Плотников, Seat Cupra TCR №57 · ВМПАВТО 2 – Тараненко / Масляков / Котович, Cupra Leon TCR №67 · Quasar Motorsport

3 – Ермолов / Ушаков / Вихров / Назаров, Hyundai i30N №51 · Casper Motorsport

GT Light

1 – Роман Смоляков / Евгений Магидович, Porsche Cayman S №5 · Sportcar Racing Team

Роман Смоляков / Евгений Магидович, Porsche Cayman S №5 · Sportcar Racing Team 2 – Лев Головин / Сергей Горбатенко, Seat Cupra №66 · MS RT

3 – Владислав Агнивин / Станислав Ярков, BMW M4 №36 · Burma RT