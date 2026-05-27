Гран-при на Moscow Raceway: рекордная решетка и дебют LMP3

30 мая на автодроме Moscow Raceway стартует новый сезон гонок REC

Первый этап Российской серии гонок на выносливость REC в этом сезоне обещает стать событием, которое запомнится надолго. Около 45 экипажей в пяти классах – абсолютный рекорд стартовой решётки в отечественном автоспорте. Часть заявленных команд до старта не доберётся: дефицит запасных частей в 2026 году остаётся реальностью. Но даже с учётом этого пелотон будет беспрецедентным по масштабу.

Технический сюрприз: LMP3 в России

Главное событие уик-энда – выход на трассу спортивного прототипа класса LMP3 команды Teamgaris. Для российского автоспорта это первый случай. Машина оснащена атмосферным двигателем V8 объёмом 5,6 литра мощностью порядка 455 л.с., максимальная скорость – около 290 км/ч. Ключевое преимущество прототипа перед GT-автомобилями – значительно более высокий уровень аэродинамической прижимной силы при существенно меньшей массе. Это означает принципиально иное поведение в быстрых поворотах, и именно там LMP3 способен навязать борьбу автомобилям GT3, превосходящим его по мощности.

За рулём прототипа Teamgaris – Константин Захаревский и Станислав Сидорук. Их выступление в абсолютном зачёте против четырех спорт прототипов и восьми GT3 – центральная техническая интрига гонки.

Класс GT Pro: представительный состав

В классе GT Pro на старт выйдут пять автомобилей Lamborghini, два Mercedes-AMG GT3 и Audi GT3. Восемь машин одного класса – уже само по себе весомо. Вопрос о том, сможет ли прототип LMP3 опередить лучших из них в абсолютном зачёте, будет решаться по ходу четырёхчасовой дистанции. У каждой из сторон свои сильные стороны, и характер трассы Moscow Raceway с её скоростными секторами и техническими связками создаёт условия, при которых однозначного фаворита нет.

Класс GT: Motor Sharks и возвращение Пианы

В классе GT команда Motor Sharks впервые в своей истории выставляет два экипажа одновременно – прежде это было прерогативой других участников серии. В составе одного из экипажей – итальянский гонщик Габриэле Пиана, хорошо знакомый поклонникам REC по прошлым сезонам. Его послужной список говорит сам за себя: двукратный чемпион ADAC GT4 Germany, победитель GT4 European Series – 2023, пять побед в классе на «24 часах Нюрбургринга», победа в Азиатской серии Ле-Ман – 2025 в зачёте GT. Пиана приезжает бороться за результат.

TCE и GT Light: сложнее, чем кажется

Два младших класса – TCE и GT Light – формируют тот самый многослойный трафик, который превращает гонку на выносливость в тактическую дисциплину. На одной трассе одновременно едут машины с разницей в скорости в несколько десятков километров в час. Это означает, что каждый пилот обязан ориентироваться не только в собственном классе, но и понимать логику движения всего пелотона: когда уступить, когда использовать более медленный автомобиль как прикрытие, как не потерять позицию в классе при обгоне кругового. Опыт и внимание здесь не менее важны, чем секунды на круге.

Регламент и условия

Старт – 17:30, финиш – 22:30. Дистанция – четыре часа. Финальный отрезок гонки пройдет в вечерних и ночных условиях: температура трассы снизится, сцепные свойства покрышек изменятся, видимость ухудшится. Это стандартные переменные гонок на выносливость, и именно они нередко определяют итоговый результат.

Погода на 30 мая – прохладная для конца мая, осадки маловероятны. Для работы автомобилей и шин это, как правило, благоприятные условия.

Для зрителей на трассе – бесплатные спортивная зона и детская зона РГСЖ, картинг, дрифт-шоу, экскурсии по Moscow Raceway и вертолетные полеты.