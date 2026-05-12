REC 2026 — больше, чем Endurance: от студенческих гибридов до монстров LMP3

На старт первого этапа REC 2026 в России одновременно выйдет пять десятков машин

Похоже, в российском эндурансе наступает «золотой век». Рекордный пелотон из 50 машин, битва отечественных гибридов с импортными прототипами и неожиданный дефицит мест стартовой решетки – мы изучили расклады перед первым этапом Российской серии гонок на выносливость.

Пять этапов, две столицы

Календарь сезона-2026 выглядит лаконично, но плотно. Четыре раза многочасовое эхо моторов разбудит окрестности Волоколамска на трассе Moscow Raceway и один раз серия заглянет в гости к петербуржцам на « Игора Драйв». Стартуем 30 мая – и, судя по спискам участников, яблоку на пит-лейне будет упасть негде. Пять десятков экипажей разных классов будут уходить в бой одновременно – зрелище, которое нельзя пропускать.

CN: наши спортпрототипы против их «Лижье»

Самые горячие новости – в классе спортпрототипов. Помните прошлогоднюю презентацию гибрида FDR12 от студентов Мосполитеха? Тогда он лишь робко проехал по треку на первом этапе REC 2025, но за зиму коллектив произвел серьезную доводку. Теперь это полноценная боевая единица, готовая подтвердить жизнеспособность «зеленых» технологий в жестком марафоне.

Но легкой прогулки не будет. В этот же класс заходит тяжелая артиллерия в лице Игоря Ермилина. Конструктор, создавший легендарные Marussia и экспериментальную Rossa, выводит в свет свое новое детище – спортпрототип Фантом.

А чтобы жизнь медом не казалась, главным сюрпризом и вызовом для всех претендентов на «абсолют» станет появление в пелотоне прототипов мирового уровня – LMP3 французского производства Ligier. Подробности их участия пока держат в секрете, но фаворитам явно стоит пересмотреть свои тактические схемы.

Все спортпрототипы имеют удельную мощность более 400 л.с. Главное, чтобы техника показала себя надежной при многочасовой борьбе в сложном пелотоне.

GT Pro: итальянский «десант»

В топовом кузовном классе GT Pro намечается бенефис марки Lamborghini – сразу пять машин из Сант-Агата-Болоньезе выйдут на старт уже на первом этапе. Впрочем, конкуренция ожидается жесточайшая: противостоять им будут признанные лидеры выносливости – Mercedes AMG GT3, Audi R8 и Porsche.

В классическом зачете GT без резких перемен, но со стабильно высоким уровнем техники: здесь ожидается десяток экипажей, основу которых составят проверенные временем Mercedes AMG GT4. Впервые в класс вводится система баланса, единые шины и уравнивающая шансы экипажей техническая таблица веса.

GT Light: конкурс на место и «детектор лжи»

Главный ажиотаж – в самом массовом классе. Заявки в GT Light перестали принимать еще в апреле: вакантных мест в боксах просто не осталось. Рецепт успеха прост, но строг: удельная мощность не более 250 л.с.

Чтобы исключить любые спекуляции с «лишними» силами, организаторы вводят беспрецедентный контроль. Все без исключения автомобили пройдут замеры на едином мощностном стенде, объявленном оргкомитетом, после чего моторы будут официально опломбированы. Никаких сторонних графиков – только честные цифры.

Гегемония в классе принадлежит «баварцам»: десять из семнадцати допущенных экипажей выбрали марку BMW. Всего же в зачете сразятся шесть марок: Porsche, Seat, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi. Машины класса заметно технически «подросли и помолодели».

При этом технику TCR (Audi, Seat, Hyundai) в этом сезоне наконец выделили в отдельный класс, красиво названный Touring Car Endurance, чтобы туринговые бойцы не мешали борьбе «лайтов» в их собственном темпе.

Наш прогноз: сезон будет жарким не из-за погоды, а из-за плотности борьбы. Когда на одной трассе сталкиваются студенческие гибриды, секретные LMP3 и пять яростных Lamborghini – это уже не просто гонки, а настоящий технический триллер. Встретимся на трибунах 30 мая!