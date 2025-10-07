Финал гонок REC в Москве — было на что взглянуть!

Российская серия REC завершила сезон зрелищной гонкой Гран-при Москвы

4 октября автодром Moscow Raceway близ столицы России принял финальную гонку REC в 2025 году – Гран-при Москвы. Заключительный этап собрал почти всех ключевых участников сезона, а также немало новых имен. Всего на старт вышло 42 экипажа, что стало рекордом серии. Отдельным историческим достижением отметился 15-летний Максим Чмиль, дебютировавший вместе с командой Phoenix Racing в классе GT Light, став самым молодым пилотом REC за все время проведения соревнований.

Расклад перед финалом

В гранд-финале предстояло разрешиться сразу нескольким интригам как личного, так и командного зачетов различных классов. Кроме того, в абсолюте пилотов оставался открытым вопрос чемпионского титула: дуэт Михаила Алешина и Дениса Ременяко перед финалом опережал всего на 10 очков Константина Терещенко. Кроме них шансы на итоговую победу сохраняли еще минимум семь гонщиков. Максимально плотная конкуренция стала одним из украшений серии в этом году - четыре этапа, предшествовавших Гран-при Москвы, выиграли четыре разных экипажа.

И если триумфаторы августовской гонки Александр Вартанян и Денис Булатов из V Racing по различным причинам пропускали финал, то дуэт Алексея Несова и Максима Кизилова на Mercedes AMG GT3 команды Time4Race №10 наоборот вернулся на трек после затянувшегося перерыва. Именно Несов с Кизиловым выиграли в доминирующем стиле майскую гонку открытия сезона, после чего попали в аварию на втором этапе и пропустили из-за поломок техники два следующих.

На Гран-при Москвы гонщикам Time4Race №10 выпал шанс побороться за вторую победу. И о своих амбициях парни заявили уже в квалификации, заняв первый ряд стартового поля. Быстрее Mercedes Несова и Кизилова оказался только прототип команды Black Thorn №111 под управлением Георгия Ефросинина и Игоря Мухина, которые оформили третий поул за сезон.

Сложное начало

Старт начался с заминки – Leon Cupra команды Real Performance №24 заглох уже на прогревочном круге. Так как автомобиль ехал практически посередине пелотона, более десятка машин уперлись во вставшую на трассе Cupra и значительно отстали от лидеров. Поэтому дирекцией гонки было принято решение отправить кавалькаду из более чем сорока болидов на два дополнительных установочных круга.

На рестарте быстрее других оказался Алексей Несов, уверенно объехавший по внешнему радиусу Георгия Ефросинина уже в первом повороте. Но по-настоящему зрелищный маневр совершил стартовавший следом Виталий Ларионов на алой Lamborghini Huracan GT3 коллектива Spora GT №63. Опытнейший гонщик буквально по заветам великого Айртона Сенны воспользовался малейшим зазором между машинами двух соперников и не без контакта вырвался на второе место, начав погоню за Несовым.

Хуже остальных первый круг сложился для Ефросинина – его прототип развернуло после столкновения с конкурентом по классу из команды SVL ЦСКА Racing №31 в повороте «Арена». Обладатель поул-позиции сумел избежать завала, когда его Norma оказалась в самой гуще соперников, но пропустив вперед весь пелотон, вернулся в гонку только на последнем месте.

Следующие несколько кругов многочисленные зрители, пришедшие в солнечный выходный на Moscow Raceway, могли наблюдать, как два суперкара итальянского и немецкого происхождения мчались друг за другом по треку в борьбе за лидерство. В какой-то момент Ларионов на Lamborghini был очень близок к тому, чтобы догнать Несова за рулем Mercedes, но менее чем через 10 минут после рестарта лидеры уперлись в хвост пелотона. Лучше в трафике сработал Несов, уйдя в комфортный отрыв от соперника еще на первом получасе гонки.

Плотная борьба

Рекордное количество участников в финале сезона непосредственно повлияло на ход 4-часового марафона: более четверти экипажей ехали эту гонку на не самых быстрых малолитражках из класса GT Light, которые раз за разом приходилось аккуратно объезжать пилотам на сверхмощных автомобилях категории GT3 и прототипах. Особенно сложно приходилось тем, кто был вынужден обороняться прямо в трафике. С одной из таких «подвижных шикан» в итоге не повезло разминуться Константину Терещенко, сменившему Виталия Ларионова в кокпите Lamborghini № 63.

Защищаясь от атак Давида Погосяна на аналогичной машине, обгоняя круговой BMW команды HOGO №11, Константин получил от последнего удар в левый борт своей Lamborghini, после чего на суперкаре разбортировалось проколотое заднее колесо. Несмотря на то, что инцидент случился почти в самом начале круга, Терещенко сумел довести подбитый болид до бокса команды, где встал на длительный ремонт, и на этом борьба за высокие места для экипажа №63 завершилась. Примечательно, что еще во время утренней квалификации алый болид попал в аварию по вине соперника, но механикам Spora GT удалось восстановить Lamborghini прямо к старту.

К еще более серьезным последствиям для команды VRC-Team, ехавшей свою дебютную гонку в REC, привел неудачный контакт с соперником. После того, как на торможении его «догнал» и отправил в разделительную стену у въезда на пит-лейн такой же Mercedes AMG GT4. Судя по повреждениям с большой вероятностью их автомобиль пойдет под списание. Гонщик, находившийся в момент аварии за рулем суперкара, не пострадал.

Потери и триумфы

Третьим крупным инцидентом уже под занавес гонки стала авария Сергея Столярова из YADRO Motorsport №16, который потерял управление в первом повороте и разбил свой Mercedes AMG GT3 об отбойник. Тем временем экипаж Time4Race промчал, словно экспресс, всю дистанцию четырехчасового марафона, не оставив соперникам ни единого шанса.

В итоге двукратный победитель престижной гонки «24 часа Спа» Алексей Несов и его напарник Максим Кизилов второй раз за сезон отпраздновали викторию на треке Moscow Raceway, выиграв вдобавок к этапу открытия и большой финал серии. Их дуэт стал победителями как абсолютного зачета, так и класса GT Pro для машин GT3, в то время как Кубок Москвы достался финишировавшим вторыми в генеральной классификации Денису Ременяко и Михаилу Алешину из CapitalRT №013.

Заработанных очков дуэту Ременяко-Алешин хватило, чтобы завоевать личный титул по итогам сезона. Их ближайший соперник Константин Терещенко довольствовался победой в классе прототипов CN Pro в составе экипажа TEAMGARIS №29, в котором кроме него ехали Константин Захаревский, Константин Сидорук и Виталий Зубенко, и третьим местом в зачете Кубка Москвы в паре с Виталием Ларионовым на многострадальной Lamborghini команды Spora GT №63

В очередной раз не было равных братьям Ярославу и Всеволоду Праховым в зачете суперкаров GT: если старшие коллеги по коллективу CapitalRT приехали вторыми в GT Pro, то Mercedes AMG GT4 Праховых свой класс выиграл. В «туринговой» подгруппе GT Pro Touring в третий раз за год первую ступень пьедестала заняли пилоты GNV & Kamenskiy Racing №91 Виктор Плеханов, Илья Каменский и Дамир Саитов.

А в самом массовом зачете GT Light восторжествовала справедливость: победу на Гран-при Москвы одержал Владислав Агнивин из BURMA Racing №36, которому на предыдущем этапе в августе не хватило одного круга, чтобы удержать лидерство. Причем на этот раз Агнивин решил не ехать всю дистанцию соло, а посменно делил кокпит седана BMW E36 со Станиславом Ярковым.

Новый старт!

Таким зрелищным и захватывающим получился финал сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость, которой в этом году исполняется 10 лет. За это время команда REC проделала колоссальную работу, превратив гонки на выносливость в одну из самых популярных автоспортивных дисциплин России, как среди гонщиков, так и болельщиков. Впереди – новый сезон с новыми ожиданиями и победами, который по традиции начнется в конце следующей весны.

Результаты V этапа Российской серии гонок на выносливость:

Победители абсолютного зачета

Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

Кубок Москвы

1 место – CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

2 место – Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

3 место – Spora GT №63 (Терещенко Константин, Ларионов Виталий)

Класс GT Pro

1 место – Time4Race №10 (Несов Алексей, Кизилов Максим)

2 место – CapitalRT №013 (Ременяко Денис, Алешин Михаил)

3 место – ИСКРА Моторспорт №37 (Солуковцев Андрей, Погосян Давид)

Класс CN Pro

1 место – TEAMGARIS №29 (Захаревский Константин, Сидорук Станислав, Зубенко Виталий, Терещенко Константин)

2 место – Black Thorn №111 (Мухин Игорь, Ефросинин Георгий)

3 место – SVL Racing №31 (Хаиров Алексей, Чернов Алексей)

Класс GT

1 место – CapitaRT №13 (Прахов Всеволод, Прахов Ярослав)

2 место – SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Шишко Дмитрий, Лобода Михаил, Савин Алексей)

3 место – Beast Team №4 (Драгунов Владимир, Ибрагимов Ренат, Гуревич Владимир)

GT Pro Touring

1 место – GNV & Kamenskiy Racing №91 (Плеханов Виктор, Каменский Илья, Саитов Дамир)

2 место – SU RT №86 (Меметов Амет, Магидович Евгений)

3 место – Real Performance №24 (Ларионов Илья, Перфильев Владислав)

GT Light

1 место – BURMA RACING №36 (Агнивин Владислав, Ярков Станислав)

2 место – Club Seat RT №444 (Горбатенко Сергей, Горбатенко Дмитрий, Письмаров Евгений, Прямичкин Андрей)

3 место – HOGO №11 (Прахов Всеволод, Квашнин Константин, Садовников Александр, Козлов Дмитрий)

Партнеры Гран при Москвы: GNV Oil, TSS Group, Росгосстрах Жизнь.