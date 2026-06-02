Инспекторы МАДИ напомнили о безопасности детей на дорогах

В первые дни летних каникул инспекторы МАДИ провели акцию «Не паркуй ребенка».

Вместе с ребятами и их родителями в игровой форме вспомнили правила дорожного движения.

Благодаря этой акции:

напомнили детям о важности соблюдения ПДД в период каникул;

призвали родителей более ответственно относиться к безопасности детей.

Все юные участники получили памятные подарки – световозвращающие браслеты!

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Детская безопасность – один из главных приоритетов, который обозначил Мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря постоянной работе Транспортного комплекса столицы в этом направлении и нашим информационным кампаниям всё больше родителей уделяют внимание вопросам безопасности. Такие акции помогают с детства формировать культуру правильного поведения на дороге».