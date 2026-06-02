В России начали продавать надежный японский мини-внедорожник: называем цены

В РФ начались продажи внедорожника Suzuki S-Presso по цене от 1,5 млн рублей

На российских сайтах объявлений заметили необычную новинку – индийский Suzuki S-Presso, которого выпускает местное подразделение Maruti Suzuki.

Этот крошечный внедорожник входит в число самых доступных машин в мире, и на его родине его можно купить дешевле 600 тысяч рублей. Но в нашу страну он попадает только под заказ, что автоматически поднимает ценник до отметки 1 490 000 рублей.

По идее, S-Presso мог бы легко конкурировать по цене с отечественными «Нивами» или УАЗ «Хантер». Но на практике всё иначе. Сравните сами: обновлённая LADA Niva Travel со светодиодной оптикой стоит минимум 1 528 000 рублей. А «Хантер» свежего, 2026 года выпуска, и вовсе тянет на 1 720 000 рублей. Так что индиец смотрится вполне на их фоне.

При этом внешне S-Presso действительно напоминает маленький внедорожник, хотя по длине кузова он короче даже такого компакта, как Kia Morning или Hyundai Casper. Всего 3565 мм – и это при ширине 1520 мм, высоте 1565 мм и колёсной базе в 2380 мм.

Suzuki S-Presso

Самый привлекательный по цене вариант нашёлся в Тюмени. Там за 1 490 000 рублей продают новый светло-бежевый S-Presso без пробега, прямо из наличия. Судя по фото, автомобиль неплохо укомплектован: тут и кондиционер, и 14-дюймовые легкосплавные диски, USB-порт, розетка на 12V, задние парктроники, мульти-руль, 9-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и даже цифровой спидометр.

Во Владивостоке аналогичную машину готовы привезти под заказ, но уже чуть дороже – за 1 545 000 – 1 710 000 рублей. В Москве услуги по поставке «под ключ» оценили в 1 745 000 рублей. А вот в Ростове-на-Дону продают экземпляр тёмно-серого цвета прямо из наличия, правда, за 1 850 000 рублей. Его ввезли год назад по льготному утильсбору, и все документы для регистрации в ГИБДД у него на руках.

Suzuki S-Presso

Технически все S-Presso на нашем рынке абсолютно одинаковы. Под капотом стоит 1,0-литровый атмосферник серии Suzuki K10, который выдают 67 лошадиных сил. Его цепной привод ГРМ уже давно знаком по моделям Alto, Wagon R и Celerio – мотору уже больше десяти лет. В пару к нему ставят робот AGS с электрогидравлическим приводом.

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