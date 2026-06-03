Раскрыты комплектации всех моделей Volga

Бренд Volga раскрыл комплектации моделей K40, C50 и K50: цены, характеристики

Теперь на официальном сайте Volga появились все спецификации на три модели. Речь идет о кроссоверах K40, K50 и седане C50. Каждый автомобиль получит три варианта исполнения. Вспомним главное: K40 построен на базе Geely Atlas, C50 – это трансформированный Geely Preface, а K50 вырос из Monjaro. Цены стартуют от 2 749 000 рублей за самый доступный K40 и доходят до 4 199 000 рублей за флагманский K50.

Начнем с K40. Габариты машины фиксированные: 4678 мм в длину, 1900 в ширину и 1705 в высоту. Колесная база – 2760 мм, бак вмещает 54 литра. Спереди – стойки МакФерсон, сзади – многорычажка. Кузов можно выбрать из пяти цветов: белый, серебристый, светло-зеленый, синий и черный. Базовая версия «Стандарт» оснащена 1,5-литровым мотором на 147 лошадей и 270 Нм. С ним работает 7-ступенчатый робот, привод – только передний. До сотни такой кроссовер разгоняется за 9,2 секунды, расходуя 7 литров 92-го бензина. Из оснащения – 18-дюймовые диски, светодиодные фары, экокожа в салоне, круиз-контроль и фронтальные подушки безопасности.

Версия «Комфорт» предлагает выбор: либо тот же 1,5-литровый мотор, либо двухлитровый агрегат на 200 л.с. с 8-диапазонным автоматом и полным приводом. С мощным двигателем разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды, а расход вырастает до 8,1 литра 95-го бензина. Внешне «Комфорт» отличается 19-дюймовыми колесами и панорамной крышей с люком. Внутри – атмосферная подсветка, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат и обогрев задних сидений, лобового стекла и руля. Для водителя и пассажира – электроприводы кресел.

Максимальное исполнение K40 «Премиум» идет только с двухлитровым мотором. Его выделяет двухцветная окраска кузова с черными акцентами и светодиодной полосой по всей ширине решетки радиатора. Подсветку в салоне можно синхронизировать с музыкой, солнцезащитные козырьки тоже получили подсветку, а водительское кресло – регулировку длины подушки и поясничного упора. Аудиосистема выросла до 11 динамиков, добавлены проекционный дисплей и электропривод багажника.

Теперь про бизнес-седан C50. Его габариты: 4825 x 1880 x 1469 мм при базе 2800 мм, бак на 49 литров. Версия «Стандарт» оснащена двухлитровым турбомотором на 150 л.с. – он работает с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. До сотни – 9,5 секунды, расход 7,1 литра АИ-95. Более мощная версия того же двигателя выдает 200 л.с., разгоняется за 7,1 секунды и тратит 7,2 литра. На выбор пять цветов: белый, светло-голубой, серый, зеленый и черный.

«Стандарт» включает 17-дюймовые диски, светодиодные фары, экокожу, чёрный потолок, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, двухзонный климат, обогрев всех сидений, лобового стекла и форсунок, электропривод кресла водителя, 8 динамиков, датчики парковки спереди и сзади и систему кругового обзора.

Следующая версия C50 «Комфорт» добавляет затемняемое салонное зеркало, шесть подушек, обогрев руля, электрорегулировку поясничного упора и складные наружные зеркала с электроприводом.

«Премиум» на C50 отличается черными 18-дюймовыми дисками. Внутри – подсветка перчаточного ящика, преднатяжители ремней задних боковых сидений, вентиляция передних кресел, электропривод пассажирского кресла, 12 динамиков и комплекс активных ассистентов с адаптивным круиз-контролем и системой экстренного торможения.

Флагман K50 – тоже три версии: «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив». Габариты: 4770 x 1895 x 1689 мм, база 2845 мм. Двигатель один – 2-литровый турбомотор на 238 л.с. и 350 Нм. С ним 8-ступенчатый автомат и полный привод. Разгон до сотни за 8,2 секунды, расход – 8,8 литра АИ-95, бак на 62 литра.

«Комфорт» оснащается 19-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой и панорамной крышей с люком. Цвета кузова: белый, серебристый, серый и черный. Салон – черная кожа, атмосферная подсветка, замшевый потолок, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат, вентиляция водительского кресла, механическая регулировка спинки задних сидений и аудиосистема на 8 динамиков.

Версия «Премиум» получает 20-дюймовые колеса и тонировку задней полусферы. Добавляются ассистенты вроде контроля слепых зон и помощи при выезде задним ходом. Амортизаторы – с регулируемой жесткостью, спинки второго ряда регулируются электроприводом. Появляются проекционный дисплей и 12 динамиков.

«Эксклюзив» доступен только в зеленом и матовом сером. Салон отделан кожей и замшей, а по оснащению это тот же «Премиум». Интересно, что на Geely Atlas и Preface по-прежнему нет мониторинга слепых зон, а салон почти лишен физических кнопок. В общем, отечественный бренд Volga уверенно движется по тем же граблям, что и Moskvitch.

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