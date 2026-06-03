Honda отзывает 100 тыс. машин из-за серьезной неисправности: подробности

Компания Honda отзывает в США 100 тыс. машин из-за риска травм

Honda объявила об отзыве в США почти 100 тыс. автомобилей разных моделей Honda и Acura из-за неисправности датчика пассажирского сиденья. Motor1 со ссылкой Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) пишет, что проблема связана с некорректной работой датчика веса переднего пассажира. У «возрастных» моделей этот элемент может терять герметичность, что чревато коротким замыканием. В ряде случаев на неисправность могут указывать сигнальная лампа системы SRS.

Также система может ошибочно фиксировать присутствие пассажира на переднем сиденье и разрешать срабатывание фронтальной и коленной подушек безопасности даже тогда, когда на переднем пассажирском сиденье никого нет. Значимость проблемы не следует умалять, прежде всего, при перевозке на правом переднем кресле пассажиров в детских креслах, а также детей и невысоких взрослых.

На сегодня зафиксировано 228 гарантийных обращений по данной проблеме. В числе моделей, попавших под отзыв, Honda Civic 2016-2022 годов, Honda Accord (2016-2022 годов), Honda CR-V (2017-2022 годов), Honda Pilot (2017-2022 годов), а также Acura MDX и RDX и некоторые другие модели. Владельцам предложено обратиться в сервисные центры для бесплатного устранения проблемы.

Ранее «За рулем» сообщил, что 82 тысяч Toyota и Lexus подлежат отзыву в США из-за сбоя в работе приборной панели.