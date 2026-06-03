Поставщик люксовых авто обманул богатых россиян на 1 млрд рублей

Немецкий бизнесмен Медведев задержан в Москве за мошенничество с люксовыми авто

В столице под стражу взяли подданного Германии Илана Медведева. Его подозревают в афере с поставками премиальных автомобилей. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, который защищает одного из пострадавших, сумма ущерба тянет на миллиард рублей.

Против иностранца уже завели уголовное дело. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что Медведев обвел вокруг пальца не только состоятельных коммерсантов, но и официальных дилеров Rolls-Royce, а также других престижных марок. Потерпевшие сейчас собирают гражданские иски, требуя компенсации. Вдаваться в подробности расследования адвокат не стал – сослался на тайну следствия. По его словам, в ближайшее время начнутся допросы.

Подробности дела сообщил Telegram-канале SHOT. Выяснилось, что 31-летний Илан Йозеф Медведев учился в МГИМО и постоянно жил в России. Он обещал богатым клиентам пригнать машины из Европы, брал предоплату, а потом просто переставал отвечать на звонки. Задержали подозреваемого 29 мая. В его поместье на Рублевке прошли обыски. По оценкам силовиков, сумма обмана составляет примерно 1 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что 82 тысяч Toyota и Lexus подлежат отзыву в США из-за сбоя в работе приборной панели.