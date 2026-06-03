Россиянам станет еще сложнее ввозить машины из-за границы: что готовят власти?

Мантуров: РФ будет реагировать на ввоз иномарок через ЕАЭС с помощью утильсбора

Активность некоторых стран-партнеров по ЕАЭС в сфере ввоза машин зарубежных брендов серьёзно беспокоит российские власти. Защитить отечественный автопром от серых схем намерены через механизм утилизационного сбора. Об этом 3 июня рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Как только государства Евразийского экономического союза используют какие-то варианты для импорта иномарок, Москва тут же будет реагировать.

«Наш рынок должен быть защищён», – пояснил чиновник.

По сути, такие махинации создают неравные условия. В проигрышном положении оказываются компании, которые по-честному вложились в локализацию в России, загружают работой заводы автокомпонентов и выпускают автомобили вместе с иностранными партнёрами. Кстати, если соблюдены все условия и требования к локализации, такая техника официально считается российской.

Ситуация на рынке постепенно меняется в пользу местной продукции. Доля машин российской сборки уже перевалила за 60% – раньше она колебалась на уровне 53-55%, отметил Мантуров. Утилизационный сбор тут играет свою роль: это обязательный платёж для производителей и импортёров под каждое ТС, который идёт на будущую утилизацию. А предприятия, локализованные в РФ, получают госвыплаты – их размер как раз и привязан к глубине локализации.

Как именно будут ужесточать контроль на дорогах, «За рулем» ранее подробно писал.