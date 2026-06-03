В России ужесточат борьбу с поддельными правами и медсправками

Власти РФ анонсировали усиление контроля над поддельными правами и медсправками

Борьба с фальшивыми документами для водителей выходит на новый уровень. В России готовятся серьёзно ужесточить меры против тех, кто использует поддельные права или липовые медицинские справки. Ожидается, что нововведения коснутся не только рядовых автомобилистов, но и системы выдачи самих документов.

По сути, реформа затронет сразу несколько ведомств. Речь идёт о более жёсткой проверке бланков, усилении контроля за базами данных и, что важнее, об изменении ответственности. Кстати, фокус смещается не только на наказание водителя, но и на тех, кто эти справки продаёт или помогает их получить.

Всё это – ответ на растущую статистику. В последние годы количество случаев с поддельными удостоверениями и медзаключениями заметно выросло. Особенно часто проблемы возникают с документами, купленными онлайн без реального прохождения медкомиссии или экзамена в ГАИ.

Власти собираются внедрить несколько новых инструментов. Среди них – цифровая проверка подлинности всех выданных справок прямо на дороге. Сотрудники ГАИ смогут мгновенно сверять данные с единой электронной базой. Если информация не совпадёт – последуют санкции.

Кроме того, планируется пересмотреть наказание за использование подделок. Сейчас за это можно получить серьёзный штраф и даже уголовную ответственность, но, видимо, действующие меры не кажутся достаточно эффективными. Новые поправки, вероятно, поднимут ставки, сделав риск абсолютно неоправданным.

Больше всего реформа затронет, конечно, тех, кто привык решать проблемы «без очередей и врачей». Речь про покупку медсправок у недобросовестных клиник или напрямую у посредников, а также про «левые» права, купленные в отдельных регионах.

На деле, после введения новых норм провернуть такую схему станет практически невозможно. Электронные реестры будут завязаны друг с другом, и любое несоответствие – например, отсутствие записи о прохождении врача – тут же вылезет наружу.

В целом, для добросовестных граждан ничего не меняется. Им по-прежнему нужно честно проходить медкомиссию и сдавать экзамены в ГАИ. Зато мошенникам придётся несладко. Ожидается, что уже к концу 2026 года количество подделок, гуляющих по дорогам, резко сократится.

О подобных рисках с документами «За рулем» ранее упоминал.