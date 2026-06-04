В России стартовали продажи нового добротного кроссовера чуть дороже 2 миллионов

Кроссоверы Jetta VS8 предлагаются в РФ с ценами от 2,15 млн рублей

Российский рынок пополнился новым кроссовером Jetta VS8, который стал доступен благодаря параллельному импорту. Стартовая цена на модель VS8 составляет 2 150 000 рублей. Причем приобрести машину можно как из наличия, так и оформив предзаказ.

Jetta VS8

Самый доступный вариант нашелся в Кропоткине, что в Краснодарском крае. Чуть дороже, за 2 199 000 рублей, частная фирма из Владивостока предлагает версию Supreme. А вот самый высокий ценник у официального дилера из Ярославля – за кроссоверы в черном или белом цвете там просят от 3 250 000 рублей.

Интерьер Jetta VS8

Под капотом у всех представленных машин стоит один и тот же агрегат – 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Этот двигатель многим знаком по моделям Volkswagen и Audi. Благодаря невысокой мощности машина подпадает под льготный утильсбор. Коробка передач – роботизированная, а привод – только передний.

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