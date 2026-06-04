Популярный в России кроссовер Chery серьезно обновился: сколько он теперь стоит?

Обновлённый Chery Tiggo 8 доступен в четырёх версиях от 1,07 до 1,4 млн рублей

В Китае стартовали продажи обновлённой линейки кроссоверов Chery Tiggo 8 – сразу три модели вышли на рынок: стандартный Tiggo 8, Tiggo 8 Plus и Tiggo 8 Pro. Причём два из них уже успели лечь в основу российских машин Tenet T8 и Xcite X-Cross 8.

В ноябре 2025 года Chery запустила Tiggo 8 в двух вариантах дизайна: Tiger Edition и Leopard Edition. Вторая версия, кстати, стала базой для Tenet T8. Цены тогда были одинаковые. Похоже, такая путаница с двумя обликами одной модели сбила с толку китайских покупателей – Chery быстро переименовала и скорректировала линейку. Теперь Tiger Edition остался Tiggo 8, а Leopard превратился в Tiggo 8 Plus. К ним добавили и обновлённый Tiggo 8 Pro.

Обновлённый Chery Tiggo 8

Tiggo 8 с узнаваемой октагональной решёткой радиатора и трапециевидной оптикой сохранил прежний ценник. В Китае его предлагают в четырёх комплектациях: от 99,9 до 129,9 тысячи юаней (примерно 1,07-1,4 млн рублей). Со скидками можно уложиться в 92,9-119,9 тысячи (1-1,3 млн рублей). Габариты – 4749×1880×1710 мм, колёсная база – 2825 мм. Под капотом только 1,6-литровый турбомотор на 200 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – исключительно передний.

Chery Tiggo 8

Салон рассчитан на пятерых – двухрядная компоновка, багажник на 546 литров. На передней панели установлен горизонтальный 15,6-дюймовый дисплей. В топовой версии – полный пакет ассистентов водителя, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массаж передних кресел, плюс аудиосистема с восемью динамиками.

Интерьер Chery Tiggo 8

Leopard Edition переименовали в Tiggo 8 Plus. Продажи этой модификации, видимо, шли не так бойко – число комплектаций сократили до двух, а цены подняли. Теперь стоимость стартует от 129,9 и доходит до 144,9 тысячи юаней (1,4-1,55 млн рублей). Со скидками – 106,9-121,9 тысячи (1,15-1,3 млн рублей).

Chery Tiggo 8 Plus

За что платят больше? Система помощи водителю Falcon Pilot 500 (она же C-Pilot 500) позволяет автомобилю двигаться по трассе почти без участия человека – нужно лишь следить за дорогой. Мотор тот же – 1,6-литровый на 200 сил, робот на семь ступеней, передний привод.

Интерьер Tiggo 8 Plus получил важное изменение: вместо портретного экрана теперь установлен горизонтальный. Плюс – появился 7-местный вариант салона. У него багажник объёмом всего 193 литра, а вот версия на пять рядов вмещает 889 литров. Габариты – 4722×1860×1745 мм, колёсная база – 2710 мм.

Интерьер Chery Tiggo 8 Plus

Кстати, именно на базе Tiggo 8 Plus делают российский кроссовер Tenet T8 в Калуге. И вот недавняя новость: для России появится версия с 5-местным салоном и 1,6-литровым двигателем. Раньше T8 шёл только с тремя рядами и двухлитровым мотором.

Замыкает тройку Tiggo 8 Pro. Он же послужил основой для российского Xcite X-Cross 8. В Китае модель продаётся в одной-единственной комплектации за 129,9 тысячи юаней (1,4 млн рублей), а со скидкой – 101,9 тысячи (1,1 млн рублей).

Chery Tiggo 8 Pro

Кузов – 4745×1860×1745 мм, база – 2710 мм. Салон исключительно семиместный. На консоли – уже чуть устаревшая комбинация из двух 12,3-дюймовых экранов под общим стеклом. Оснащение включает адаптивный круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

Интерьер Chery Tiggo 8 Pro

Под капотом всё тот же 1,6-литровый двигатель на 200 сил, 7-ступенчатый робот и передний привод. Без вариантов.

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