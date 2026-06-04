В России выросли продажи новых машин, ввоз иномарок упал

Продажи новых автомобилей в России в мае 2026 года выросли на 18%

Автомобильный рынок России продолжает демонстрировать положительную динамику. По данным комитета автопроизводителей АЕБ, в мае 2026 года продажи новых машин достигли 110 669 единиц. Этот результат на 18% превышает показатели мая 2025 года.

Впрочем, если смотреть на более длительный отрезок, цифры тоже выглядят оптимистично. За первые пять месяцев года в стране реализовали 482 803 автомобиля, что на 6% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Алексей Калицев, возглавляющий комитет автопроизводителей АЕБ, обратил внимание на важный нюанс: если сравнивать май с апрелем, рынок просел на 6%. По его словам, это естественная коррекция – длинные праздники и замедление деловой активности традиционно снижают спрос.

«Однако позитивным фактом являются рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с предыдущим годом. Тем не менее фундаментальных изменений в основных факторах – регуляторных мерах, ключевой ставке и курсе валют – в мае не произошло», – пояснил Калицев.

Что любопытно, в АЕБ зафиксировали сокращение импорта по итогам последнего весеннего месяца. Причём, по мнению экспертов, этот тренд, скорее всего, сохранится. «В связи с этим мы не видим предпосылок для серьезных изменений на рынке в ближайшее время», – резюмировал глава комитета.

Прогнозы на июнь

Глава « Автостата» Сергей Целиков настроен сдержанно. Он полагает, что в июне продажи останутся примерно на майском уровне – около 110 тыс. машин.

Кстати, схожей точки зрения придерживается и Сергей Афонин, заместитель коммерческого директора ГК «Интерлизинг» (компания предоставляет лизинг на легковые и грузовые автомобили). По его словам, кардинальных сдвигов ждать не стоит.

«Спрос будет поддерживаться за счет отложенных покупок и сезонности, однако значимого роста или спада не прогнозируется», – заявил он.

О том, какие именно модели пополнили рынок в последний месяц весны, «За рулем» подробно рассказывал.