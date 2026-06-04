Названы три типичные ошибки водителей летом: проверьте себя !

Эксперт Ожогин перечислил самые частые ошибки водителей летом

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин разобрал три типичные летние ошибки, которые дорого обходятся автомобилистам.

Первая и, пожалуй, самая опасная – наплевательское отношение к системе охлаждения. Водители обычно вспоминают о ней, когда стрелка температуры уже зашкаливает или на приборной панели загорается тревожная лампочка. Последствия перегрева бывают разными: в легком случае всё обойдётся заменой патрубка, термостата или вентилятора. Но если не повезёт – пострадают прокладка головки блока цилиндров, сама головка, поршневая или другие детали мотора. Тут уже ремонт выходит совсем не из копеечных.

Вторая распространённая проблема – превращать машину в «дачный фургон» с перегрузом. В тёплое время года багажник набивают под завязку: рассада, инструменты, стройматериалы, мешки с картошкой. Формально авто едет, но подвеска, амортизаторы, ступичные подшипники, тормоза и шины работают на пределе. Особенно рискованно, если перегруженная машина катит по разбитым дорогам.

Под конец эксперт напомнил, что нельзя забывать про масло, фильтры и кондиционер. Летом мотор работает в жёстких условиях: пробки, жара, долгие поездки по трассе плюс кондиционер включён почти постоянно. Если масло старое или его уровень на минимуме, защита двигателя резко падает. Смазка хуже отводит тепло и плохо смазывает детали, из-за чего износ ускоряется. Поначалу водитель может и не заметить проблемы, но со временем появятся повышенный расход масла, шум в моторе, перегрев и прочие малоприятные симптомы.

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