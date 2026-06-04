Названы самые распространенные летние привычки, убивающие автомобиль

Эксперт Константин Ожогин перечислил три главных ошибки водителей летом

Летом многие автовладельцы расслабляются: морозов нет, гололеда не бывает, реагенты не летят, машина заводится без проблем. Но теплый сезон таит собственные риски. Жара, пыль, пробки, кондиционер, дальние вояжи и перегруженный багажник – всё это серьезно нагружает двигатель, тормозную систему, подвеску и охлаждение.

Первая и самая опасная оплошность – забыть про систему охлаждения. По словам автоэксперта Tamashi Константина Ожогина, водители вспоминают о ней лишь когда стрелка температуры ползет вверх или на приборке загорается тревожная лампочка. Последствия перегрева бывают разными. В лучшем случае обойдется заменой патрубка, термостата или вентилятора. В худшем – пострадает прокладка головки блока цилиндров, сама головка, поршневая группа или другие детали. Такой ремонт уже тянет на серьезные суммы.

Вторая ошибка – ездить летом на перегруженной машине. Автомобиль нередко превращается в «дачную телегу»: в багажник пихают всё подряд. Формально ехать можно, но подвеска, амортизаторы, ступичные подшипники, тормоза и шины работают на пределе. Особенно неприятно, когда перегруженная машина попадает на разбитую дорогу.

Третья проблема – забывать про масло, фильтры и кондиционер. Летом мотор трудится в сложных условиях: жарища, пробки, долгие перегоны по трассе, постоянная работа кондиционера. Если масло старое или его уровень на минимуме, защита двигателя падает. Смазка хуже отводит тепло и хуже смазывает детали – износ ускоряется. Сразу проблема незаметна, но потом появляются повышенный расход масла, шум мотора, перегрев и прочие неприятные симптомы.

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