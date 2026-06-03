Эвакуаторы «Московского паркинга» помогли попавшим в ДТП водителям более тысячи раз

«Московский паркинг» переместил в безопасные места 1113 машин с начала года

С начала 2026 года эвакуаторы «Московского паркинга» переправили в безопасные зоны 570 легковых и 543 грузовых автомобиля. Общий итог работы с января – 1113 транспортных средств, которые не могли двигаться самостоятельно или пострадали в авариях.

Как пояснил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, оперативность специалистов достигается за счет тесного взаимодействия с экстренными службами. Такая координация помогает быстро расчищать проезжую часть.

Служба работает круглосуточно. Специалисты не только убирают машины с мест ДТП, но и постоянно мониторят дорожную обстановку, чтобы вовремя предотвратить образование пробок.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Благодаря круглосуточной работе службы с дорог переместили 1113 поврежденных транспортных средств с начала года. Каждый такой случай – это предотвращенный затор и снижение риска повторной аварии. Продолжим делать движение в столице еще безопаснее в соответствии с поручением Мэра Москвы Сергея Собянина.