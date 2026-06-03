Водители теперь могут оформить ОСАГО и каско по подписке в приложении Яндекс Go

Сервис Яндекс Забота запустил раздел «Страховки» внутри приложения Яндекс Go — пользователи могут оформить страхование автомобиля по подписке

Главное отличие от привычного страхования — более гибкие сроки действия: полис можно подключить не только на год, но и на месяц, а в случае с КАСКО — даже на отдельные дни или часы поездки.

ОСАГО доступно в двух форматах: на месяц или на год. Минимальная стоимость подписки начинается от 199 рублей в месяц. Такой вариант может быть удобен водителям, которые используют автомобиль не круглый год, а, например, только в сезон, по выходным или время от времени.

Подписка КАСКО предлагает еще более гибкие сценарии — пользователь может выбрать полис на весь месяц, только на будни, на будни и выходные с ограничением по времени или только на выходные. Стоимость подписки на КАСКО начинается от 990 рублей в месяц.

Дополнительно в Яндекс Картах и Навигаторе можно включить КАСКО непосредственно на время поездки — стоимость такого полиса начинается от 40 рублей в час. Он покрывает ущерб при ДТП, противоправных действиях и природных явлениях. Такой формат подойдет тем, кто ездит нерегулярно и хочет страховать машину только тогда, когда она действительно используется.

Все полисы хранятся в одном разделе приложения. Там же можно отслеживать срок действия страховки и при необходимости отключить подписку. По сути, пользователю предлагают более гибкую модель автострахования, при которой полис можно подстраивать под реальный режим эксплуатации автомобиля.

Помимо ОСАГО и КАСКО, в новом разделе доступны страховки для квартиры и мобильного телефона по подписке.