Раскрыты сроки старта производства обновленной Lada Niva Legend

Глава АВТОВАЗа Соколов: Выпуск обновленной Lada Niva Legend начнется 20 июля

Совсем скоро у легендарного внедорожника появится сразу несколько важных обновлений – АВТОВАЗ объявил, что с 20 июля Niva Legend начнут сходить с конвейера в новом обличье. Дата совпадает с 60-летием самого предприятия, так что получится эдакий подарок к юбилею. Подробностями в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме поделился глава компании Максим Соколов.

По его словам, главное изменение кроется под капотом – вместо прежнего агрегата туда поставят 1,8-литровый двигатель. Он не только мощнее и экономичнее предшественника, но и, как утверждает Соколов, по своим характеристикам напоминает дизельные моторы. По сути, это проверенный силовой агрегат, который уже стоит на Niva Travel – 1,8-литровый 8-клапанник.

Помимо двигателя, инженеры здорово перетряхнули и остальную начинку. Всего в конструкцию добавили больше сотни новых деталей, а ещё шесть десятков узлов серьёзно модернизировали. Например, переднюю подвеску переработали так, чтобы машина стала более послушной в управлении и мягче шла по неровностям.

Модернизация передней подвески и кузова

Кстати, для Нивы это вообще первый случай, когда кузовные элементы делают из двухсторонней оцинковки – раньше такого не было. Среди других новшеств – фронтальная подушка безопасности для водителя, которая тоже появилась впервые на этой модели.

Кое-что позаимствовали у Гранты: руль теперь унифицирован с этой моделью. Замок зажигания переехал на правую сторону, а передние тормозные диски стали вентилируемыми, что должно уменьшить риск их перегрева при активной езде.

О том, почему некоторые интересные версии Нивы не дошли до конвейера, «За рулем» ранее подробно рассказывал.