Глава АВТОВАЗа рассказал, сколько еще продолжится выпуск Нивы

Максим Соколов: Выпуск Нивы продлится еще очень много времени

Внедорожник Lada Niva в 2027 году отметит 50-летие с начала производства. Модель продолжит выпускаться, и в ближайшие годы снимать ее с конвейера не планируется, рассказал глава автокомпании Максим Соколов в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уверен, что конвейерная жизнь Нивы уверенно перешагнет этот 50-летний рубеж и продлится еще очень много времени. Это сегодняшнее. А будущее АВТОВАЗа — это, конечно, автомобиль Lada Azimut, который уже буквально в следующем квартале поступит в промышленное конвейерное производство», — рассказал Соколов.

Соколов заметил, что по продолжительности существования конвейерной жизни Нива встанет в ряд с такими историческими моделями, как Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz Geländewagen.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ запустит продажи модернизированной модели Niva Legend осенью 2026 года.