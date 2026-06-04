Один из самых популярных минивэнов Toyota обновился и подешевел

Обновленный Toyota Alphard 2026 получил бюджетную комплектацию PHEV Z

Внешность и салон Toyota Alphard получили незначительные обновления – изменения скорее точечные, чем глобальные. Например, теперь в базе идут 18-дюймовые диски Hyperchrome Metallic, а также частотно-регулируемые амортизаторы.

Главный сюрприз – это появление свежей комплектации PHEV Z. Раньше подключаемый гибрид был доступен исключительно в топовой Executive Lounge, которая стоила весьма внушительных денег. Теперь же порог входа в гибридный мир для поклонников бренда стал заметно ниже. В оснащение «Зетки» входят 19-дюймовые колеса с матовой отделкой, двойной панорамный люк с электроприводом, обшивка потолка ультразамшей, натуральные деревянные вставки, кожаный руль, 14-дюймовый экран мультимедиа, аудиосистема на 10 динамиков, беспроводная зарядка и капитанские кресла второго ряда Executive Power с вентиляцией и подогревом.

Кроме того, расширилась линейка самозаряжающихся гибридов – появилась версия HEV G. В стандарте она предлагает светодиодные фары с тремя линзами, сиденья с электроприводом и подогревом, капитанские кресла второго ряда с подставками для ног и 14-дюймовую информационно-развлекательную панель с панорамным дисплеем.

Под капотом, правда, всё осталось по-прежнему. Обе новинки можно заказать как с обычным бензиновым мотором, так и с гибридной установкой. Причем гибридные версии бывают переднеприводными или полноприводными, а система E-Four предлагается только с полным приводом.

Цены на рестайлинговый Alphard стартуют с отметки в 4 970 000 йен (примерно 2 257 871 рубль) за базовую версию G с бензиновым двигателем и заканчиваются 14 850 000 йен (6 746 355 рублей) за флагманский HEV Spacious Lounge. Что касается более агрессивного Vellfire, то его можно приобрести за 6 749 600 йен (3 066 343 рубля) за начальную версию и до 10 899 900 йен (4 951 824 рубля) за топовую.

О других гибридах, которые появятся в России, «За рулем» уже рассказывал.