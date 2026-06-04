Этой категории водителей запретят управлять мощными машинами

МВД к 2027 году представит доклад о поэтапном допуске начинающих водителей в РФ

Власти России официально задумались о том, чтобы изменить правила получения прав для новичков. В плане мероприятий по реализации Стратегии повышения дорожной безопасности, утвержденной правительством, значится пункт о «проработке вопроса внедрения поэтапного допуска к управлению транспортными средствами для начинающих водителей». Курировать эту задачу поручили МВД, которое должно отчитаться перед кабмином к 2027 году.

Стратегию безопасности дорожного движения разрабатывало само Министерство внутренних дел. Главная цель – снизить смертность в авариях в полтора раза к 2030-му и вдвое к 2036-му. В отдельном пункте документа Минтрансу и МВД также поручено продумать механизмы «дифференцированного допуска» за руль. Более того, к 2028 году чиновники должны подготовить проект федерального закона, который усовершенствует «систему допуска лиц» к управлению машинами.

Эксперты сходятся во мнении: скорее всего, главным нововведением станет запрет для неопытных автомобилистов садиться за руль мощных машин. Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин напомнил, что такие предложения звучат уже давно.

«Мы много лет подряд предлагаем ограничить молодым водителям доступ к мощным спортивным машинам. Им совершенно незачем ездить на машинах мощнее 150 л.с., потому что они зачастую не могут справиться с управлением <...> Чтобы не было опасных ситуаций на дорогах, мы предлагаем молодым людям со стажем до 3 лет ограничить право управления только автомобилями до 150 л.с.», – заявил он.

По мнению Шапарина, нововведение не ударит по большинству водителей, а вот риски ДТП должно снизить заметно. С ним солидарен автоюрист Дмитрий Дугин. «В некоторых странах это уже практикуется, и полагаю, что обоснованно. Считаю это необходимым ограничением, потому что молодой водитель объективно не сможет безопасно управлять именно мощным автомобилем», – подчеркнул он.

Кстати, зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов назвал саму идею «разумной».

«Могут быть какие-то другие ограничения, например, не ездить в ночное время, по автомагистралям и т.д. Ограничения проработают и примут наиболее разумные», – считает эксперт.

Опыт других стран

На деле поэтапный допуск – не изобретение российских властей. Во многих государствах новички сталкиваются с жесткими рамками из-за повышенного риска попасть в аварию.

В Германии, например, после сдачи экзамена выдают временные права сроком на два года. Если водитель грубо нарушит ПДД, «испытательный срок» могут растянуть до четырех лет и заставить пройти платный курс (включая теорию и практику). Не успел или отказался? Права просто аннулируют.

В Австралии система еще строже: прежде чем получить временные права, нужно откатать от 50 до 120 часов с инструктором в зависимости от штата (и часть занятий обязана проходить ночью). Плюс ко всему – обязательный компьютерный тест на распознавание дорожных угроз. В некоторых регионах новичкам вообще запрещено ездить ночью и возить больше определенного числа пассажиров.

А вот как поступают в Новой Зеландии. Там выдают ограниченную лицензию, которая не позволяет ездить по ночам без сопровождения и перевозить пассажиров (за исключением родственников). Для водителей младше 20 лет действует абсолютный «сухой закон» за рулем – ни единого промилле. Те, кто старше, могут позволить себе спиртное, но в пределах допустимой для взрослых нормы. Полноценное удостоверение дают только после определенного срока безаварийной езды.

О том, какие еще ошибки совершают неопытные автомобилисты, «За рулем» недавно рассказал.